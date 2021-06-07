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Psikolojik tedavi gören 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

Zonguldak Alaplı'da yaşanan üzücü olayda, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 45 yaşında 3 çocuk annesi kadın kendi evinde ölü bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 01:01
Psikolojik tedavi gören 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu
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Zonguldak Alaplı'da yaşanan üzücü olayda, ilçede yaşayan ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 45 yaşındaki Şehriye B. çocukları tarafından evinin çatı katında ölü olarak bulundu.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşamanı sürdüren 45 yaşındaki Şehriye B. sabah erken saatlerinde kendilerine ait tarladan evine döndü. Annelerinden uzun süre haber alamayan kızı eve gidince annesini  tavana iple asılı halde buldu.

Durumun hemen ekiplere bildirilmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Eve kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede Şehriye B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şehriye B.'nin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken talihsiz kadının cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinden sonra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 01:01
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Anahtar Kelimeler:
IntiharZonguldak
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