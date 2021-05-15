Psikolojik sorunları olan genç ailesine dehşet yaşattı ölü ve yaralılar

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İzmit İlçesi Bayraktar köyünde psikolojik rahatsızlıkları bulunan 28 yaşındaki E.B ailesini rehin aldı. Silah ile saldırmaya başlayan şahıs babası Ali B.’yi öldürdü. Annesinin tüm ikna çalışmalarına aldırış etmeyen kişi Annesi Seher B. Ve kuzenleri Hüseyin B., Cafer B. Yi yaraladı. Elindeki silahı bir türlü bırakmayan şahıssı ikna etmeye çalışan güvenlik ekipleri ile çatışmaya giren E.B. 3 Jandarma mensubunu da yaraladı. Dinmeyen çatışmaya destek için ekiplerin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken önlem amaçlı köy giriş çıkışları kapatıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Babasını öldürüp ailesinin rehin alan ve çok sayıda kişiyi yaralayan psikolojik problemleri olan şahıs toplamda 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu.2.5 saat süren operasyonun ardından etkisiz hale getirilen E.B. yakalanırken yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

