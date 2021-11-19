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Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları

Psikolog mesleği son dönemlerde ülkemizde popüler mesleklerden biri haline geldi. Psikolog olmak isteyen birçok kişi psikolog ne iş yapar, psikolog maaşları nedir? Psikolog olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor? gibi soruların yanıtını merak ediyor. Psikolog mesleği ile merak edilen detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

19 Kasım 2021 Cuma 17:23
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları
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Psikolog mesleği günümüzde en çok ilgi gören mesleklerden biri. Peki psikolog nedir, görevleri nelerdir? 2021 psikolog maaşı ne kadar? Psikolog olmak için hangi belgeler gerekir? Psikolog olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekir? İşte detaylar…

Psikolog nedir?

Psikolog; insan ve diğer canlıların davranışlarını, zihinsel süreçlerini bilimsel bir yöntemle inceleyen bunların nedenleri ve sonuçları üzerinde çalışan, psikoloji ilkelerini farklı alanlarda uygulatan nitelikli kişidir.

Psikolog maaşı 2021 

Psikolog maaşı pek çok kişi tarafıdan araştırılıyor. Bu kapsamda 2021 yılı psikolog maaşı aylık ortalama 6.350 TL olarak bilinmektedir. En düşük 2.826 TL, en yüksek 11.750 TL olarak belirlenmiştir. Psikolog mesleği için iş ilanlarını takip etmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden inceleme yapabilirsiniz. En güncel psikolog iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Psikolog olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekmektedir?

Psikolog mesleğini yapmak istiyorsanız eğitim düzeyiniz en az lisans seviyesinde olmalıdır.

Psikolog ne iş yapar?

Psikolog, çalışma prensipleri, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirir:

Psikolog, doğum öncesinden başlayıp çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılıkta hem zihinsel hem de fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı olarak görülen davranış değişikliklerini tanımlayıp, açıklar.

Doğal süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini araştırır. Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Bunun yanı sıra beynin mekanizmalarını, fonksiyonlarını, fiziksel ve kimyasal değişikliklerin davranışlara etkisini inceler.

Güdü, duygular, öğrenme, bellek vb. süreçleri araştırır.

Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında deneyler ve incelemeler gerçekleştirir.

Etkili öğrenme için programlar ve yöntemler geliştirir.

Kaygı, başarı gereksinimi, saldırganlık gibi kişiler arasındaki farklılıkları değerlendirir.

Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukları inceler, nedenlerini araştırır ve iyileştirme yolları ile ilgilenir.

İnsanların nasıl etkileşime girdiği ve sosyal çevreden nasıl etkilendiğini, tutumlarının nasıl geliştiğini araştırır.

Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler. Hastayı iyileştirmek ve sağlığını koruması için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır.

Sağlığı etkileyen unsurlarla ilgilenir, iyileştirme ve üretimi arttımak için psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular. 

Mesleki gelişimleri yakından takip eder, personelin geliştirilmesi, iş verimi, personel seçimi gibi durumları değerlendirir.

Psikolog meslek ana grubu

Profesyonel meslek mensupları

Meslek alt ana grubu

Hukuk, sosyal ve kültürle ilgili profesyonel meslek mensupları

Meslek grubu

Sosyal ve dinle ilgili profesyonel meslek mensupları

Meslek birim grubu

Psikologlar

Psikolog meslek kodu

Psikolog meslek kodu 2634.01 şeklinde belirtilmektedir.


Son Güncelleme: 19.11.2021 17:23
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