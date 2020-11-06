Psikiyatri muayene ücretleri ne kadar? Psikoloğun görevleri ve muayene süreci

Kişiler hayatının belirli dönemlerde psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirler. Şiddetli duygu değişikliği, tutarsızlık ve bağımlılık konularından dolayı tedavi olmak istenebilmektedir. Küçük gördüğünüz rahatsızlıklar uzun vadede daha büyük sıkıntılara yol açarak ilaçla tedavi olma veya klinik yardımı boyutlarına ulaşabilmektedir. Psikolojik alanlar, uzman görevi, psikiyatri hasta tedavi ile terapi çeşitleri ile kişilik bozukluklarının nasıl giderileceği ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı.

Psikoloğun görevleri nelerdir?

Psikologlar, zihin ve davranışları bilimsel yöntemlere dayanarak inceler. Yalnızca danışanlarını değil, uygulayıcı ve araştırmacı psikolog görevini üstlenirler. Farklı alanlar ve danışanlar olmadan çalışabilen psikologlar grup veya birey davranışlarını inceler ve edindiği becerilerle kişilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak isterler. 4 yıl psikiyatri ihtisası yaparak unvana sahip olanlar için görev tanımları;

Eğitim ve sertifikasını aldığı testleri hastalara uygulamak,

Test sonucunu uzman hekimlerle ve kurumlarla paylaşmak,

Psikolojik destek vermek,

Neden ve sonuç ilişkisi kurmaktır.

Psikolojik hastalıklar niçin oluşur?

Hastalık belirtisi, çoğunlukla çocukluktan gelen ve insanların içinde yaşadığı olayların dışarıya aktarılmaması nedeniyle oluşur. Güvensizlik ve kaygı bunların içerisindeki temel duygulardır. Aile, arkadaş ve kişi kendisiyle olan iletişimsizlik ve olayları anlatamadığı için kendisi değil, kötü durum ve davranışları yaşama korkusu içerisinde kalır. Bu sorunlara neden olan belirtilerse;

Kayıp, değişim, yalnızlık, kötü aile şartları, özgürlük kaybı şeklindedir.

Psikiyatri muayene ücretleri ne kadar?

Uygulanan terapi yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösteren psikiyatri muayenesi ortalama 45 dakika 1 saat sürmektedir. Tedavilerin sabit bir ücreti olmazken, fiyatlar 200 TL ila 500 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Büyükşehirlerde bu fiyatlar ise 400 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.