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Psikiyatri doktoruna çirkin saldırı! Kadın doktorun ayak bileği kırıldı

Yozgat'ta psikiyatri doktorundaki muayenesi sırasında istediği ilacı yazdıramayan hasta kadın doktora saldırdı. Ayak bileği kırılan doktor acil ameliyata alındı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:08
Psikiyatri doktoruna çirkin saldırı! Kadın doktorun ayak bileği kırıldı
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Yozgat'ta bulunan Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir hasta doktoruna saldırdı. Hastanenin psikiyatri bölümünde muayene olan bir hasta doktoruna saldırarak ortalığı birbirine kattı.

Edinilen bilgilere göre  psikiyatri hastası E.Ş. isimli bir şahıs doktor muayenesi sırasında doktoruna saldırarak darp etti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki saldırgan hasta poliklinik doktoru Hayriye Mihrimah Öztürk'e muayenesi sırasında kendisi için bir ilaç yazmasını istedi. Dr. Öztürk ise hastası E.Ş.'nin istediği ilacın bir faydası olmadığını ve onun yerine başka ilaç yazacağını söylemesi üzerine öfkelenen E.Ş. Dr. Öztürk'e saldırdı. Kadın doktorun saçından tutarak yerlerde sürükleyen saldırgan hasta yaşattığı arbede sırasında doktorun ayak bileğinin kırılmasına neden oldu.

O sırada olaya müdahale eden güvenlik görevlileri poliklinik odasına girerek E.Ş.'yi etkisiz hale getirirken saldırganı  polise teslim ettiler. Acı içinde kıvranan doktor Öztürk, acil ameliyata alındı. Saldırgan hastanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
YozgatPsikiyatri DoktoruSaldırıDarpHayriye Mihrimah Öztürk
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