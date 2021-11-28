İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?

İş arayan kişilerin gözde mesleklerinden birisi olan proje yöneticiliği bir çok insanın gündeminde yer alıyor. Peki proje yöneticisi 2021 yılı maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir? İşte tüm merak edilenler...

28 Kasım 2021 Pazar 21:07
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Takip Et:

Türkiye’de iş arayışlarına devam eden milyonlarca insanın merak ettiği mesleklerden birisi olan proje yöneticiliğinin aylık gelirinin ne kadar olduğu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bir çok insan proje yöneticisinin ne kadar maaş aldığını, görevlerinin neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor. Peki proje yöneticisi 2021 yılı maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?

Proje Yöneticisi 2021 Yılı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir proje yöneticisi ortalama olarak 5.800 TL maaş almaktadır. Maaş şirketten şirkete değişiklik gösterebilecek olup en az maaş 2.826 TL, en çok maaş ise 12.500 TL’dir.

Proje Yöneticisinin Görevi Nedir?

Çalıştığı şirketin önemli personellerinden birisi olan proje yöneticileri sorumlu olduğu proje ve proje ekibinin mali süreçlerini takip eder ve proje ekibi arasındaki koordinasyonu diri tutar. Proje ile ilgili faaliyet, toplantı, inceleme gibi etkinliklerin düzenlenmesinden de yine proje yöneticisi sorumludur. 


Son Güncelleme: 28.11.2021 21:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Proje Yöneticisi 2021 Yılı MaaşıProje Yöneticisinin Görevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?

Popüler Haberler

Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelmektedir? Rüya tabirleri
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
Diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
TJK 28 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Kasım 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Mücevherleri parlatan cilacılar ne kadar kazanıyor?Kimler cilacı işinde çalışabilir ?
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.