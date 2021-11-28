Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?

Türkiye’de iş arayışlarına devam eden milyonlarca insanın merak ettiği mesleklerden birisi olan proje yöneticiliğinin aylık gelirinin ne kadar olduğu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bir çok insan proje yöneticisinin ne kadar maaş aldığını, görevlerinin neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor. Peki proje yöneticisi 2021 yılı maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?

Proje Yöneticisi 2021 Yılı Maaşı Ne Kadar?

Proje Yöneticisinin Görevi Nedir?

Türkiye’de bir proje yöneticisi ortalama olarak 5.800 TL maaş almaktadır. Maaş şirketten şirkete değişiklik gösterebilecek olup en az maaş 2.826 TL, en çok maaş ise 12.500 TL’dir.

Çalıştığı şirketin önemli personellerinden birisi olan proje yöneticileri sorumlu olduğu proje ve proje ekibinin mali süreçlerini takip eder ve proje ekibi arasındaki koordinasyonu diri tutar. Proje ile ilgili faaliyet, toplantı, inceleme gibi etkinliklerin düzenlenmesinden de yine proje yöneticisi sorumludur.