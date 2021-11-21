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Proje mühendisi maaşı ne kadar? Proje mühendisi ne iş yapar?

Görev aldığı projenin talimatlara uygun biçimde gerçekleşip gerçekleşmemesini denetleyen kişiye proje mühendisi adı verilmektedir. Peki proje mühendisi maaşı ne kadar? Proje mühendisi ne iş yapar? İşte yanıtları...

21 Kasım 2021 Pazar 23:11
Proje mühendisi maaşı ne kadar? Proje mühendisi ne iş yapar?
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Görev aldığı projenin düzgün bir biçimde ilerleyip ilerlemediğini denetleyen kişiye proje mühendisi adı verilmektedir. İnsanların gündeminde yer alan mesleklerden birisi olan proje mühendisinin ne kadar maaş aldığı ve ne gibi işler yaptığı gündemde yer almaya devam etmektedir. Peki proje mühendisi maaşı ne kadar? Proje mühendisi ne iş yapar?

Proje Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir proje mühendisi 2021 yılı itibariyle ortalama olarak 6.060 TL maaş almaktadır. Bu maaş kişinin çalıştığı şirket veya kuruma göre değişik gösterebilecek olup en düşük proje mühendisi maaşı 2.826 TL, en yüksek proje mühendisi maaşı ise 12.300 TL’dir.

Proje Mühendisi Ne İş Yapar?

En az Lisans düzeyinde eğitim alanların ve üniversitelerin proje mühendisliği bölümünden mezun olanların başvuru yapabildiği proje mühendisinin ne iş yaptığı insanların gündeminde yer almaktadır. İşte bir proje mühendisinin yaptığı işler:

- Planlanan hizmet hedefleri doğrultusunda şantiye takibi yapmak,

- Hizmetin kaliteli ve sayısal olarak gerçekleşmesini sağlamak,

- Verimliliğin artmasına yönelik stratejiler geliştirmek,

- Proje çizimlerini hazırlamak,

- Kendisine bağlı bölümün gelişmesi ve veriminin artması için hedef ve politikaların saptanmasında ve uygulanmasında yerinde, zamanında ve doğru karar vermek

- Bağlı bulunduğu birimin personelin çalışmasını, gerektiğinde iş mahalline giderek denetlemek, onlarla iyi ilişkiler kurmak ve onların verimini arttırıcı çalışmalar yapmak,

- Satış biriminden gelen teklif ve projeleri incelemek, projenin zaman, personel, malzeme ve teknik yeterliliğini ilgili yöneticiler ile analiz etmek,

- Müşteri isteklerine uygun kalitedeki hizmeti, maksimum karla gerçekleştirmek için öncelikleri doğru şekilde belirlemek, iş gücü, kapasite ve zaman tespiti yapmak, kaynakların optimum şekilde kullanılmasını sağlamak

- Proje ve teklif ile ilgili eksik ve yanlış olan bilgilerin temininde bilgi akışını sağlamak,

- Proje mahalline giderek keşfin hazırlanmasında görev almak,

- İş programının ve yapılacak işlerin personele aktarılmasını sağlamak, koordinasyonu yapmak,

- Servis ve Montaj işlemlerinin projeye ve programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

- Yapılan günlük, haftalık, aylık ve proje bazlı programların planlandığı şekilde yapıldığını takip etmek, programdan sapmaları ilgili birime ve müşteriye bildirmek,

- Projenin müşteriye teslimini ve sistemin devreye alınmasını, müşteriye çalışır vaziyette teslimini, gerektiğinde düzeltici faaliyette bulunmak üzere izlemek ve raporlamak,

- Müşteriye çalışır vaziyette teslim edilen işlerin teslim form ve evraklarını incelemektir.


Son Güncelleme: 21.11.2021 23:11
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