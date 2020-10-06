İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Prim Hizmet ve Muhtasar bildirgesi nasıl düzenlenmelidir? Ne işe yaramaktadır?

Yapılan 1 Temmuz tarihli düzenleme ile ayrı ayrı verilmekte olan aylık prim ve hizmet belgesini tek çatı altına toplayarak bir beyanname içinde verilmesini sağlamaktır. Elektronik platformda yapılacak olan bu beyannamesinin nasıl olması gerektiği okuyucu tarafından merak edilmektedir.

06 Ekim 2020 Salı 00:21
Prim Hizmet ve Muhtasar bildirgesi nasıl düzenlenmelidir? Ne işe yaramaktadır?
Takip Et:

SGK’ ya elektronik olarak yapılmakta olan aylık bulunulan hizmet ve prim gibi bilgilerin tek bir belgede birleştirip bildirge olarak yazılıp e-Belge formatında gönderilmesidir. Yürürlüğe geçmesi ise 2020 yılının Temmuz ayının 1’ inci günüdür. İlk başlarda planlanma şeklinde 1 Ocakta yürürlüğe girmesi planlanmış yanlış iş verenin henüz böyle bir sisteme elverişli olmamasından dolayı ertelenmiştir. Uygulama yürürlüğe geçtiğinden beri ise işyerlerinin hazırlanış olarak bildirge bulunması istenmektedir. Bu hazırlığın en önemli noktası ise Sosyal Güvenlik Kurumuna işyerine ait sicil numarasını ve vergi numarasını eşleştirilebilir halde olmasıdır. Gönderilecek olan beyanname tek belge olduğundan dolayı bu belge içinde eşleşme yapılamıyorsa beyanname geçersiz olacak ve bu uygulamaya geçiş yapamayacaklardır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Numarası ve Vergi Numarası Eşleşmesi:

Muhtasar ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgirgesi ilgili alanlara yetiştirmek için işveren kimsenin öncelikle SGK tarafından sağlanan işyerine ait sicil numarası ve vergi numaralarını eşleştirerek bildirgesi içinde bulundurması zorunludur. Eşleşme işleme için ise:

*E-vergi dairesine verilen kullanıcı adı ve e- devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir,

* “Diğer Beyanname ve Bilgi Girişleri” paneline giriş yaparak Muhtasar Sosyal Güvenlik Kurum eşleştirmesini yapması gerekmektedir.

Yapılan işlemlerin ardından bildirgesi verilmesi için belirlenen zaman dilimi ayın 26’ sı şeklindedir. Eğer ayın 26’ sı resmi bir tatil gününe denk geliyor ise tatil bitimindeki ilk mesai günü bildirgesi bulunulmalıdır. Bildirgenin verileceği alan elektronik olacaktır ve verileceği günün bitiminden 1 dakika öncesine yani 23. 59’ a kadar verilmesi gereklidir.

Prim hizmet dökümü Ve Muhtasar Belgesi(2020):


Gelir idaresi başkanlığı tarafına gönderilen kılavuzun nasıl olmasına yönelik olduğu hakkındaki kılavuz açıklandı, kılavuz PDF şeklinde olup elektronik aletlere indirilebilmektedir:

1003A Prim ve Muhtasar Belgesi:

Yayınlanan kılavuzda prim ve muhtasar bildirgesinin gönderilme sürecinin hangi adımlar ile yapılacağı tüm detayları ile birlikte yine PDF şeklinde elektronik cihazlarınıza yükleyebilirsiniz: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb1.pdf

1003B Prim ve Muhtasar Belgesi:

VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usulü Kanun baz alınarak, yapılan ödemelerden kesintilere ait bilgiler ve çalışanlara verilen prim ile ücretlerin toplamını, iş ismi ve işin bulunan kod numarası ile göndermek isteyenler için hazırlanan bir kılavuzdur: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf

Muhtasar ve Prim Hizmet Mükellefiyet Nasıl Açılır:

Mükellefiyet içinde hazırlanmış bir kılavuz bulunmaktadır: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb3.pdf

Dönem Değişikliği Bildirgesinin

PDF Kılavuz belgesi: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf

Kapıcılar için Prim ve Muhtasar Bildirgesi gerekli mi?

Apartman ve konutlarda iş yapmakta olan apartman yöneticileri uygulanan gelir vergilerinden muaf oldukları için beyannamede bulunmaları gerekli değildir. İsterlerse e-Bildirge V2 aracılığı ile her ay beyanname vermeye devam edebilirler.

Muhtasar ve Prim Bildirgesi Sorular ve Cevapları PDF: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf



Son Güncelleme: 06.10.2020 00:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Muhtasar BeyannameMuhtasar Ve Prim Hizmet BeyannamesiMuhtasar Beyanname NedirMuhtasar Sgk BirleşmesiMuhtasar Prim Hizmet BeyannamesiMuhtasar Kodları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç son! Yaktığı anıza düşerek hayatını kaybetti
Korkunç son! Yaktığı anıza düşerek hayatını kaybetti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum TOKİ müjdesini verdi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum TOKİ müjdesini verdi!
Yılın ilk karı Ardahan'a yağdı
Yılın ilk karı Ardahan'a yağdı
5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
BİM marketler 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
BİM marketler 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı!

Popüler Haberler

TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 6 Ekim 2020 Salı indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Ekim 2020 Salı
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Güncel gümüş fiyatları 6 Ekim 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 6 Ekim 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Ekim 2020 Salı
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
PTT kargo takip, kargom nerede? Ptt online kargo sorgulama, kargo yeri ve teslimat sorgulama
Koronavirüsü kargo paketlerinden bulaşabilir mi, kargo paketleri nasıl teslim alınmalı?
Kimse Bilmez dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Yeni sezonda hangi gün yayına gelecek?
Çocuklu Ailelere Müjde! Devlet Bakım ve Kreş Desteği Veriyor! 1200 TL Destekten Kimler Yararlanabiliyor?
2020 EKPSS corona virüs nedeniyle iptal edilecek mi? Ertelenecek mi?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi
Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret'in oyuncuları belli oluyor!
5 Ekim 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 5 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
EYT çıkarsa emeklilik tablosu 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.