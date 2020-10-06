Prim Hizmet ve Muhtasar bildirgesi nasıl düzenlenmelidir? Ne işe yaramaktadır?

SGK’ ya elektronik olarak yapılmakta olan aylık bulunulan hizmet ve prim gibi bilgilerin tek bir belgede birleştirip bildirge olarak yazılıp e-Belge formatında gönderilmesidir. Yürürlüğe geçmesi ise 2020 yılının Temmuz ayının 1’ inci günüdür. İlk başlarda planlanma şeklinde 1 Ocakta yürürlüğe girmesi planlanmış yanlış iş verenin henüz böyle bir sisteme elverişli olmamasından dolayı ertelenmiştir. Uygulama yürürlüğe geçtiğinden beri ise işyerlerinin hazırlanış olarak bildirge bulunması istenmektedir. Bu hazırlığın en önemli noktası ise Sosyal Güvenlik Kurumuna işyerine ait sicil numarasını ve vergi numarasını eşleştirilebilir halde olmasıdır. Gönderilecek olan beyanname tek belge olduğundan dolayı bu belge içinde eşleşme yapılamıyorsa beyanname geçersiz olacak ve bu uygulamaya geçiş yapamayacaklardır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Numarası ve Vergi Numarası Eşleşmesi:

Muhtasar ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgirgesi ilgili alanlara yetiştirmek için işveren kimsenin öncelikle SGK tarafından sağlanan işyerine ait sicil numarası ve vergi numaralarını eşleştirerek bildirgesi içinde bulundurması zorunludur. Eşleşme işleme için ise:

*E-vergi dairesine verilen kullanıcı adı ve e- devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir,

* “Diğer Beyanname ve Bilgi Girişleri” paneline giriş yaparak Muhtasar Sosyal Güvenlik Kurum eşleştirmesini yapması gerekmektedir.

Yapılan işlemlerin ardından bildirgesi verilmesi için belirlenen zaman dilimi ayın 26’ sı şeklindedir. Eğer ayın 26’ sı resmi bir tatil gününe denk geliyor ise tatil bitimindeki ilk mesai günü bildirgesi bulunulmalıdır. Bildirgenin verileceği alan elektronik olacaktır ve verileceği günün bitiminden 1 dakika öncesine yani 23. 59’ a kadar verilmesi gereklidir.

Prim hizmet dökümü Ve Muhtasar Belgesi(2020):

1003A Prim ve Muhtasar Belgesi:

Gelir idaresi başkanlığı tarafına gönderilen kılavuzun nasıl olmasına yönelik olduğu hakkındaki kılavuz açıklandı, kılavuz PDF şeklinde olup elektronik aletlere indirilebilmektedir:

Yayınlanan kılavuzda prim ve muhtasar bildirgesinin gönderilme sürecinin hangi adımlar ile yapılacağı tüm detayları ile birlikte yine PDF şeklinde elektronik cihazlarınıza yükleyebilirsiniz: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb1.pdf

1003B Prim ve Muhtasar Belgesi:

VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usulü Kanun baz alınarak, yapılan ödemelerden kesintilere ait bilgiler ve çalışanlara verilen prim ile ücretlerin toplamını, iş ismi ve işin bulunan kod numarası ile göndermek isteyenler için hazırlanan bir kılavuzdur: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf

Muhtasar ve Prim Hizmet Mükellefiyet Nasıl Açılır:

Mükellefiyet içinde hazırlanmış bir kılavuz bulunmaktadır: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb3.pdf

Dönem Değişikliği Bildirgesinin

PDF Kılavuz belgesi: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf

Kapıcılar için Prim ve Muhtasar Bildirgesi gerekli mi?

Apartman ve konutlarda iş yapmakta olan apartman yöneticileri uygulanan gelir vergilerinden muaf oldukları için beyannamede bulunmaları gerekli değildir. İsterlerse e-Bildirge V2 aracılığı ile her ay beyanname vermeye devam edebilirler.

Muhtasar ve Prim Bildirgesi Sorular ve Cevapları PDF: https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf