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Prim eksiği olanlar emekli olamıyor mu? 2021 yılında son durum ne?

Prim eksikliği nedeni ile emekli olamayanlar prim borçlanması hakkı beklemekte. Peki bu konuda alınan son kararlar ne? Detaylar haberimizde...

25 Kasım 2021 Perşembe 20:12
Prim eksiği olanlar emekli olamıyor mu? 2021 yılında son durum ne?
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Halihazırdaki emeklilik mevzuatında bir kişinin emekli olabilmesi için ilk sigorta başlangıç tarihinden itibaren gerekli gün prim sayısının sigorta süresinin bunun yanında yaş şartının da sağlanması gerekmektedir. İstisna olan durumlar olsa da belirtilen durumlar sağlanmadan emekli olunmamaktadır. Ancak emekliliğine prim günü eksikliği sebep olan vatandaşlar toplu borçlanma sayesinde emekli olmak istemekteler ve bunun için bir düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bu istekte bulunan vatandaşların istekleri dikkate alınacak mı, istekleri dahilinde ssk prim borçlanma ile emeklilik mümkün olacak mı? Sizler için detayları haberimizde derledik…

Emeklilikte prim gün sayısı nedir, ne anlama gelmektedir?

Sigortanın ilk tescil edildiği tarihine göre kişi emekli olabilmek için gereken gün sayısı için emeklilik prim gün sayısı denmektedir. Öneğin ilk kez 01.05.2008 tarihinden sonrasında sigortada başlangıcı olan kişinin emekli olması için gereken gün sayısı SSK için 7200, bağkur ile emekli sandığı için 9000 gün olarak belirlenmiştir. Eğer daha öncesinde sigorta girişi yapılmış ise hazırlanmış olan emeklilik tablosundan emeklilik için gereken prim gün sayısını öğrenebilirsiniz.

Sigortalılık süresi ne anlama gelmektedir?

Sigortalılık süresini açıklamak gerekirse bu, ilk kez prim ödenen tarih itibariyle geçmiş olan süre anlamına gelmektedir. Bu süreye ilk defa giriş yapılan tarihten itibaren geçen bütün süre dahil edilmektedir. Sadece çalışılan süre sayılmaz demek olmaktadır yani boş geçmiş sürede hesaba katılmaktadır. Ancak ilk kez 01.05.2008 tarihli ve sonrasındakiler için sigortalılık süresi kaldırıldı.

SGK’da prim eksiği olan vatandaşlar için bir düzenleme söz konusu mu?

Bu konuda boşta geçmiş sürenin borçlanmak koşulu ile sosyal güvenlik hizmetinden sayılmasıyla iligili herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Bu düzenleme için bir kanun çıkarılması veya düzenlemelerin olması gerekmekte. 5510 Sayılı Kanuna göre kişilerin borçlanabileceği süreler 41’inci maddede belirtilmiştir.  Bu kanun maddesine  göre;

  • Doğum borçlanması: Kadın sigortalı ilk defa sigorta tescil tarihinden itibaren doğmuş olması şartı ile 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilir. Her çocuk için en fazla 720 güne kadar borçlanma hakları bulunmakta.
  • 4a yani emekli sandığı kapsamında olanlar ücretsiz izin sürelerini borçlanabilir.
  • Er ve ya erbaş olarak geçen süreler borçlanılabilir.
  • Sigortalı olmadan doktora öğrenimi ya da  tıpta uzmanlık gereği Türkiye’de ya da  yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim zamanları,
  • Sigorta olmadan avukatlık stajı görenler normal staj zamanlarını,
  • Sigortalı çalışırken gözaltına alınanlar tutuklulukta ya da gözaltında geçen süreleri,
  • Grev ve lokavt süreleri.
  • Doktorlar fahri asistanlık sürelerini borçlanabilir.
  • Seçim kanunu kapsamında istifa eden ve seçilemediği için göreve tekrar dönenler istifa süresinde geçen süreyi,
  • Kısmi sigortalılar 30 günden eksik kalan süreleri borçlanabilir.
  • Yurtdışında anlaşmalı ülkelerde ikamet eden ev hanımları burada geçen ikamet ya da çalışma sürelerini,
  • Yurtdışında anlaşmalı ülkelerde çalışan erkekler bu süreleri borçlanabilir.

Bu kanun için borçlanılabilen süre ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Belirtilenler haricinde yaşı doldurmuş ancak primi eksik olan vatandaşlar için emeklilikleriyle iligili kanuni bir düzenlemenin olması gerekir.  SGK’ da eksik prim tamamlamalarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılması dahilinde primde eksiklik yaşayanlara emekli olma şartı sağlanması ile primi eksik olan vatandaşlara borçlanarak emekli olma şansı tanınabilecektir.

Bağkur , SSK’da prim eksikliği olan vatandaşlar  için 2021 yılında son dakika

Bu konu ile ilgili söylenebilecek halihazırda bir çalışma ne yazık ki mevcut değildir. Fakat bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme, prim borcu olanlarla ilgili herhangi bir çalışma yapılırsa güzel haberleri ve son dakika gelişmelerini sizler için haberlerimizde derleriz ve sizde bu müjdeli haberlere sayfamızdaki haberlerden ulaşabilirsiniz. Yaşını doldurmuş ancak prim eksikliği nedeni ile emekli olamayan bu müjdeli haberi almak için sayfamızı takipte kalın. Bu konu ile ilgili bir düzenleme başlaması ile başlangıç aşamasından son aşamaya kadar son dakikaları sizler ile haberimiz üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.


Son Güncelleme: 25.11.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
SGKPrimPrimeksiğiEmeklilik
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