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Prim borçlanması nasıl yapılır? Prim eksikleri tamamlama yöntemleri

Yaş dolmasına rağmen prim gününün dolmaması vatandaşların sıklıkla karşılaştığı problemlerden birisidir. Bu problemle karşılaşan vatandaşlar emekli olmak için prim borçlanmasına gidebilirler.

02 Kasım 2020 Pazartesi 14:20
Prim borçlanması nasıl yapılır? Prim eksikleri tamamlama yöntemleri
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Bazı kişilerin emeklilik yaşı gelmiş olmasına rağmen günü dolmaması sebebi ile emekli olamayabilmektedir. Bu durumlar ya kişinin az çalışmasından ya da geç yaşta çalışma hayatına başlayan kişilerde görülebilmektedir. Bu tarz kişilere emekli olabilmeleri için borçlanma hakkı sunulmaktadır. Peki prim borçlanması nedir?

Prim borçlanması için o sırada çalışıyor olmak gerekmektedir. Vergi indiriminden faydalanmak isteyen kişilerin çalışırken borçlanmaya gitmeleri gerekmektedir çünkü işten ayrıldıktan sonra bu işlem yapılmamaktadır. Bunun yanı sıra borçlanma işleminin bazı aylarda artış ve azalış göstermesi sebebi ile ekim-aralık gibi yapılması daha tavsiye edilmektedir.


Prim borçlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de prim borçlanmasının prim gününün eksik olması halinde yapılmasıdır. Böylece prim borçlanması avantajlı olabilmektedir. Ayrıca kadınlar için doğum borçlanması ve erkekler için ise askerlik borçlanması da mevcuttur.

 

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 14:20
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Anahtar Kelimeler:
PrimEksikBorçlanma
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