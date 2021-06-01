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Pride ne demektir anlamı nedir? Pride Month 2021 ne zaman? Pride ayı nedir?

Onur Yürüyüşü adı verilen ve her yıl Haziran ayında yapılan kutlama, Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilir. LGBTİ bireyler tarafından yapılan yürüyüş, Dünya genelinde gerçekleşir. Peki, Pride ne demektir? Pride Month ne zaman kutlanacak? Pride ayının tarihçesi nedir? İşte tüm bu soruların yanıtı...

01 Haziran 2021 Salı 22:23
Pride ne demektir anlamı nedir? Pride Month 2021 ne zaman? Pride ayı nedir?
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LGBTİ bireyler ve bu bireylere destek olan kişiler tarafından yapılan ve her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü, bu yıl da düzenlenecek. Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde düzenlenen yürüyüş, aynı zamanda birçok etkinliği ve geçiş törenini de içinde barındırıyor. Konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen bireyler ise Onur Yürüyüşü hakkında araştırmalar yapıyor. Pride ne demek? Pride Month ne zaman? Pride ayının tarihçesi nedir? İşte bu soruların cevapları...

Pride ne demek?

LGBTİ bireylerin verdiği mücadelenin dönüm noktası olarak görülen onur haftası, LGBT onur ve onur yürüyüşü olarak adlandırılır. Buradaki onur kelimesi, kişinin kendinden utanmamasını ve kişinin kendi oluşunu ifade eder. Her yıl tüm dünyada gerçekleşen bu yürüyüş, Pride festivali olarak da bilinir.

2021 Pride Month ne zaman?

Her yıl Haziran ayında kutlanan bu özel gün, Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleşir. 28 Haziran’da gerçekleşen bu kutlama, Onur Günü olarak adlandırılır.

Pride Month tarihçesi?

28 Haziran 1969 tarihinde New York’ta polis tarafından Stonewall’a (eşcinsel kulübü) baskın düzenlendi. Bu baskının ardından çıkan ayaklanma sonucunda, LGBTİ bireyler cinsel yönelimlerini açıkca belirtir hale geldi. Bu önemli günden sonra toplum içinde kendilerini ifade etmeye başlayan bireyler, çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu tarihten tam 1 yıl sonra toplanan bireyler, yürüyüş gerçekleştirdi ve bu yürüyüş Onur Yürüyüşü olarak adlandırıldı. 1999 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın Onur Ayını resmen tanımasıyla, bu etkinlik daha da büyüdü. 2019 senesinde New York’ta düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne 2 milyondan fazla kişinin katılmasıyla, en büyük ve en tanınmış geçit törenlerinden biri yapılmış oldu.


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:23
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