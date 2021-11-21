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Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?

Pres operatörleri, yağlı tohum, meyve ve diğer bitkilerden yağ çıkarmakla görevli olan personellerdir. Peki, pres operatörü maaşları ne kadar? İşte detaylar...

21 Kasım 2021 Pazar 18:19
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
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Pres operatörü, yağlı tohum, meyve ve diğer bitkilerden yağ çıkarmakla görevli olan personellerdir. 

Pes operatörü maaşları ne kadardır?

Pres operatörlerinin aylık ortalama aldıkları maaş 3350 TL. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum kazançları 2826 TL iken, maksimum kazançları 4180 TL'dir.

Pres operatörü olmak için eğitim düzeyi ne olmalı?

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Pres operatörü ne iş yapıyor?

Pres operatörünün yaptığı iş şunlardır;

- Pamuk, ayçiçeği tohumu, soya fasulyesi, yer fıstığı, zeytin ile diğer sebze ve tohumlardan yağ çıkartmada kullanılmakta olan bir kırıcı ya da hidrolik presin çalıştırılması,

- Yağın çıkaracağı malzemeleri makineye yükleme ve makineyi çalıştırıp malzeme yağının çıkartılması,

- Başka metotlar ile yağın çıkartılması,

- Belli bi sebze ya da tohumdan yağ çıkartılması işleminde ihtisası bulunabilir ve o suret ile ayırt edilir. 

Pres operatörü meslek ana grubu 

Tesis ile makine operatörü ve montajcı

Meslek alt ana grubu

Sabit tesis ile makine operatörü

Meslek grubu

Gıda ve ilgili ürünlerin makine operatörü

Meslek birim grubu

Gıda ve ilgili ürünlerin makine operatörü

Pres operatörü meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin meslek kodu 8160.91'dir.


Son Güncelleme: 21.11.2021 18:19
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