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Pratisyen hekim ne iş yapar? Pratisyen hekim maaşları ne kadardır?

Pratisyen hekim, insan sağlığının korunması için önlem alan, hastalık tanısı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunup hastalığı tedavi eden kişidir. Peki, Pratisyen hekim maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

03 Kasım 2021 Çarşamba 05:18
Pratisyen hekim ne iş yapar? Pratisyen hekim maaşları ne kadardır?
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Pratisyen hekim, insan sağlığının korunması için önlem alan, hastalık tanısı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunup hastalığı tedavi eden kişidir. 

Pratisyen hekim maaşları ne kadardır?

Bu mesleği yapan kişilerin aylık ortalama maaşları 9500 TL'dir. Pratisyen hekimlerin aylık minimum aldıkları maaş 2826 TL iken, maksimum aldıkları ücret 15500 TL.

Pratisyen hekim olmak isteyen kişilerin en az lisans mezunu olması gerekiyor.

Pratisyen hekim ne iş yapıyor?

Pratisyen hekimlerin yaptıkları işler şunlardır;

- Hastaların şikayetlerini dinleyip muayene etmek,

- Bilgi için özel testler ya da röntgen incelemesi yaptırmak ve bunların sonucunun tahlil edilmesi,

- Gerektiği zaman diğer doktorlar ile istişare ederek hastanın vücudunda yaşanan bozukluğun nedeninin saptanması,

- Hastaların, tekrardan sağlıklarına kavuşmaları için tavsiyelerde bulunarak, gerekli durumlarda ilaç tedavisi uygulamak,

- Erken tanı konulduğu zaman ilerlemesi önlenebilecek hastalıkların erken tanısının koyulması,

- Sağlıklı bebekler ile erişkin kişileri hastalıklardan korumak amacı ile aşılama hizmetlerinin verilmesi,

- Hastanın durumuna göre özel testler ya da röntgen incelemesinin yaptırılması, inceleme sonuçlarının tahlil edilmesi,

- İş kazası, trafik kazası, ölüm ile yaralanma gibi olayların hastanedeki polislere bildirilerek gerekli raporların düzenlenmesi,

- Aile planlamısyla ilgili danışmanlık yapılması,

- Sorumlu olduğu hastane ya da tıp servislerinin idare edilmesi,

- Bulaşıcı hastalık çıktığında gereken önlemlerin alınması için çalışmalar yapılması.

Pratisyen hekim meslek ana grubu

Profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

Sağlıkla alakalı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Tıp doktorlarıdır

Meslek birim grubu

Genel tıp doktorları

Pratisyen hekim meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 2211.01'dir.


Son Güncelleme: 03.11.2021 05:18
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