Pratik, hızlı hazırlanan yılbaşı yemek tarifleri

Yılbaşı gecesinde hazırlanabilecek en güzel yemekler hangileridir? Yılbaşı gecesinde yapılabilecek en hızlı yemekler nelerdir? Gibi sorular yılbaşına saatler kala merak edilmeye başlandı.

Balkabağı çorbası tarifi

Tam da mevsimi gelmişken, yılbaşı sofrasına farklı, renkli ve lezzetli bir çorbayı tercih etmek isterseniz bal kabağı çorbası yapabilirsiniz.

Malzemeler:

3 iri dilim bal kabağı

1 adet patates

2 litre su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı su (dilerseniz et suyu kullanabilirsiniz)

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Doğranmış balkabağını ve rendeden geçirdiğiniz patatesleri tencereye alın.

Sıcak su ekleyin ve pişirmeye başlayın.

Bu arada soğan, sarımsak ve havuçları ayrı bir tavada sıvıyağda kavurun.

Bu pişmiş karışımı tencerede kaynayan sebzelere ekleyin. Son olarak, suyu ve tuzu ekleyin ve tüm sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Ardından çorbayı karıştırın, süt veya krema ekleyin ve karıştırın.

Yavaş yavaş kıvam elde etmek için çorbaya baharat ekleyin, 5 dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun!

Vişneli zeytinyağlı yaprak sarması

Yılbaşı sofralarından eksik olmayan zeytinyağlı yaprak sarmasıdır. Biz bu tarifimizde sizlere hem çok lezzetli hem de görünüşü ile yılbaşı sofranıza renk katacak bir sarma tarifi sunuyoruz: Zeytinyağlı vişneli yaprak sarması!

Malzemeler:

500 gr asma yaprağı

5 adet orta boy kuru soğan

2 su bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

300 gram vişne (çekirdekleri çıkartılmış)

3/4 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 demet dereotu

1 adet orta boy limon

Hazırlanışı:

Önce yaprakları bol suyla yıkayın ve fazla suyu boşaltın. Daha sonra yaprakları kısık ateşte pişirin ve kaynar suyu boşaltın. Asma yaprağı saplarını ayrı bir tarafta soğumaya bırakın.

Soğanı küçük parçalar halinde kesin. Büyük bir tencerede yağın yarısını ısıtın. Doğranmış soğanı orta ateşte hafifleyene kadar kızartın.

Dolmalık fıstığı soğuk suda bekletip süzmüş olduğunuz kuş üzümlerini kısa bir süre kuru soğanlar ile beraber kızartın.

Pirinci bol su ile yıkayın ve süzdükten sonra tavaya koyun ve şeffaf hale gelene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak su ve vişne suyunu ekleyip 8-10 dakika kısık ateşte pişirin. Kapağı kapalı bir tencerede demlenmesine izin verin.

Demlenmiş sarma harcına nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, toz şeker, karabiber, yenibahar, tarçın, kuru nane ve ince kıyılmış dereotu ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırın.

Daha önce haşladığınız yaprakları açıp fazla suyu boşaltın ve mutfak tezgahında birer birer açın. İç harcını bir çay kaşığı yardımıyla doldurun, ardından çekirdeksiz kirazları koyun.

Kenarları içe doğru katlayın ve her yaprağı sarın. Sarmanın boyut ve kalınlığının aynı olması gerektiğini unutmayın. Hazırlanan sarmayı tencereye arka arkaya yerleştirin ve aynı işlemi tüm sarmalar tamamlanana kadar katman katman uygulayın.

Kalan çekirdeksiz kirazları, ince dilimlenmiş limonları örtün ve kalan asma yapraklarını sarın. Ağırlık eklemek için üzerlerini bir yemek tabağıyla örtün ve sarmaların kenarlarını görünür hale gelene kadar yeterince sıcak su ekleyin.

Düşük ateşte hava geçirmez bir tencerede 30-35 dakika pişirin. Gerektiğinde, suyunu çekmiş olan ve pişen sarmaları isteğe göre ılık veya soğuk zeytinyağını üzerinde gezdirin. Afiyet olsun!

Zencefilli tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yılbaşı gecesinde en lezzetli ve görsel olarak en güzel tarif hiç şüphesiz zencefilli tarçınlı Yılbaşı kurabiyesi tarifidir. Yılbaşı sofraları ve sosyal medyanın vazgeçilmezidir. Tarçın ve zencefilden gelen o güzel koku daha fırında pişerken bile tüm eve yayılır ve hiç gitmemesini arzularsınız!

Malzemeler:

3 su bardağı (350 gram)

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı öğütülmüş muskat (tercihe göre)

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

175 gram esmer şeker

4 çorba kaşığı pekmez (tercihen üzüm, ama fark etmez)

1 tatlı kaşığı vanilya

Hazırlanışı:

Önce tereyağı ve esmer şekeri iyice çırpmak için bir blender kullanıyoruz. Şeker esmer şeker olmalıdır. Beyaz şeker kullanmak rengini ve tadını değiştirecektir.

Çırpılmış tereyağı ve şekere pekmez ve yumurta eklemeye devam edelim. Daha sonra tarçın, zencefil, vanilya ve muskatı ekleyelim.

İyi karıştırılmış karışıma yavaş yavaş karbonat ve unu ekleyelim. Hamuru elle yoğuralım. Hamurun yapışkan olmayan bir kıvamı olmalıdır. Tereyağı nedeniyle normal olan yağlı bir kıvama sahip olacaktır.

Hamurun ele yapışmaması için streç film açalım. Hamuru üstüne koyarak rulo yardımı ile yaklaşık 0,5 cm kadar yayalım. Ne çok ince ne de çok kalın olacaktır.

Hamuru bir kurabiye kalıbıyla açalım, ardından bir tepsiye koyup yağlı kağıtla yayalım. Daha sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.

Pişmiş kurabiyeyi fırından çıkarıp tellerin üzerine yerleştirip soğumaya bırakalım. İstediğin gibi dekore edebilirsin! Afiyet olsun!