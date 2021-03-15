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Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman?

Meşhur Twicth yayıncısı gamer Pqueen kısa zaman öncesinde Mansur Yavaş'la bir yayın yapacağını açıklamıştı. Pqueen, sosyal medyadan yayının hangi tarihte yapılacağını da açıkladı. İşte detaylar…

15 Mart 2021 Pazartesi 22:18
Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman?
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Pqueen ile Mansur Yavaş’ın Twitch yayını ne zaman?

Twitc yayıncısı ve oyuncu olan Pqueen dün sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında Mansur Yavaş’ı ağırlayacağı tarihi duyurdu. Pqueen, “Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Pqueen ile Kimdir’in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şimdiden çok güzel bir sohbet olmasını ve herkesin keyif ile izlemesini duyuruyorum.” İfadeleriyle yayının hangi gün olacağını açıkladı.

Twitc yayını esnasında Pqueen “Burası siyasi bir kanal değil, Belediye Başkanı Mansur Yavaş kimdir de değil. Mansur Yavaş kimdir üzerine bir yayın olacak.” Açıklamasını yaptı.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:18
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PuqueerMansur YavaşTwichYayınNe Zaman
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