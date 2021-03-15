Pqueen Mansur Yavaş Twitch yayını ne zaman?

Pqueen ile Mansur Yavaş’ın Twitch yayını ne zaman?

Twitc yayıncısı ve oyuncu olan Pqueen dün sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında Mansur Yavaş’ı ağırlayacağı tarihi duyurdu. Pqueen, “Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Pqueen ile Kimdir’in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şimdiden çok güzel bir sohbet olmasını ve herkesin keyif ile izlemesini duyuruyorum.” İfadeleriyle yayının hangi gün olacağını açıkladı.

Twitc yayını esnasında Pqueen “Burası siyasi bir kanal değil, Belediye Başkanı Mansur Yavaş kimdir de değil. Mansur Yavaş kimdir üzerine bir yayın olacak.” Açıklamasını yaptı.