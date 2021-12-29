Portekiz Golden Visa Programı ile Avrupa Vatandaşı Olmak Çok Kolay

Avrupa Birliği Vatandaşlığı gerek eğitim kurumları gerek iş alanları gerekse sosyal haklar bakımından sağladığı olanaklar nedeniyle gitgide daha ilgi çekici olmaya başladı. Avrupa Vatandaşlığı 26 Avrupa Birliği ülkesini kapsamaktadır. Bu ülkelerde tüm vatandaşlık haklarından faydalanılır. Yani bu ülkelerden birinin vatandaşlığını alarak diğer Avrupa ülkelerinde de yaşamak mümkündür. Örneğin Portekiz pasaportuna sahip bir kişi Hollanda’da çalışabilir, eğitim ve sağlık hizmetlerinden bir Hollandalı gibi faydalanabilir. Bu nedenle AB Vatandaşlığı almak için Vatandaşlık Veren Ülkeler hangileridir, En Kolay Vatandaşlık Veren Ülke hangisidir ve Ab Vatandaşlığı Nasıl Alınır gibi sorular Avrupa’da yaşama fırsatı yakalamak isteyen pek çok kişinin gündemine girmiştir.

Avrupa Vatandaşı Nasıl Olunur?

Öncelikle belirtmek gerekir ki Avrupa Birliği Vatandaşlığı almak için önce o ülkenin süreli oturum iznine sahip olmak gereklidir. Doğrudan Avrupa pasaportu almak mümkün değildir çünkü Avrupa Parlamentosu Avrupa pasaportunun ürün olmasına karşıdır. Bu yüzden Malta ve Güney Kıbrıs’ın para karşılığında pasaport verme serüveni Avrupa Parlamentosu tarafından durdurulmuştur. Vatandaşlığı Nasıl Alınır sorusunun cevabı önce süreli oturum almaktır. Oturum izni almanın en kolay ve güvenli yolu ise Golden Visa oturum programıdır. Bu programa dâhil olmak için önce o ülkenin belirlediği koşullar dâhilinde o ülkeye yatırım yapmak gereklidir. Süreli oturum yılları boyunca gerekli koşullar yerine getirildiği takdirde bu sürenin sonunda vatandaşlığa başvurma hakkı elde edilir. Yani Golden Visa ile vatandaşlık almak mümkündür.

Çifte Vatandaşlık Nedir?

Ab Vatandaşlığı almak istenilen ülkenin vatandaşlık yasaları izin veriyorsa kaynak ülkenin vatandaşlığı da korunur. Yani Çifte Vatandaşlık mümkün olabilir. Avrupa Birliği’nde Çifte Vatandaşlık Veren Ülkeler mevcuttur. Ama bazı ülkeler ise çifte vatandaşlığa izin vermez. Yani bazı ülkelerde Ab Vatandaşlığı almak için kaynak ülkenin vatandaşlığını bırakma koşulu vardır.

Çifte Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Çifte Vatandaşlık almanın en doğru yolu Çifte Vatandaşlık Veren Ülkeler arasından Altın Vize ile Vatandaşlık almaktır. Yani önce oturum ardından da vatandaşlığa başvurmaktır. Çift Vatandaşlık Avantajları iki ülkenin de sunduğu tüm eğitim, sağlık, hukuki ve sosyal haklardan faydalanmayı kapsar.

Portekiz Golden Visa ile Ailenizin Geleceğine Yatırım Yapın

Avrupa Birliği Vatandaşlığı almak için en güvenli ve kolay yol Portekiz Golden Visa oturum programıdır. Oturumun ardından Portekiz pasaportuna sahip olabilir ve böylece tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tüm haklardan faydalanılır. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde okuyabilir, çalışabilir, yaşayabilir, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanılabilir. Portekiz Vatandaşlığı demek Avrupa Birliği Vatandaşlığı demektir.

Portekiz Golden Visa ile Çifte Vatandaşlık Alınabilir mi?

Portekiz Çifte Vatandaşlık Veren Ülkeler arasındadır. Portekiz Vatandaşlığı alındığında TC Vatandaşlığı devam ettirilebilmektedir. Çifte Vatandaşlık kapsamında iki ülkenin de sunduğu tüm avantajlara ve haklara sahip olunur.

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