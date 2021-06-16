İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Pompalı tüfek ve silah ile havaya ateş açan 15-16 yaşlardaki çocuklar şaşkınlık yarattı

Bursa’da 10-15 yaş arası bir grup çocuk pompalı silahlar ile polislerin gözü önünde havaya ateş açtı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 23:21
Pompalı tüfek ve silah ile havaya ateş açan 15-16 yaşlardaki çocuklar şaşkınlık yarattı
Takip Et:

Bursa'da gerçekleşen pes dedirten olayda 10 ile 15 yaş arası bir grup çocuk pompalı tüfekler ile sokak ortasında dehşet saçtı. Polisleri önemsemeden silah ile havaya ateş eden çocuklar devriye ekipleri önünde hiçbir şey yokmuş gibi havaya ateş etmeye devam etti.

SOKAKLARA DAĞILARAK KAÇTILAR

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  polis ekiplerinin devriye gezdiği anlarda 15-16 yaşlarında olan bir grup genç polislerin karşısında sokak üzerinde havaya pompalı tüfekle ve silah ile ateş açtı. Daha sonra dağılarak kaçan geçler kayıplara karıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde evlere girerek genç grubu gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Oluşabilecek bir olaya karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. Girilen evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda pompalı bir adet tüfek ve bir adet ise silah ele geçirildi. Yaşanılan olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 16.06.2021 23:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaHavaya Ateş Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?
Cuma namazı nedir? Cuma namazı kimlere farz sayılmaktadır? Cuma namazı nasıl kılınmaktadır?
Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?
Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?
Yolcu namazı nasıl kılınır? Misafirlikte namaz nasıl kılınır? Seferilik ve namaz hükümleri nelerdir?
Yolcu namazı nasıl kılınır? Misafirlikte namaz nasıl kılınır? Seferilik ve namaz hükümleri nelerdir?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılmalıdır? Şükür secdesi neden yapılmalıdır?
Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır?
Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır?

Popüler Haberler

BİM Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve yorumları
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman gelir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bugün hangi maçlar var, 16 Haziran 2021 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Maraşlı dizisinde Necati karakterine Serhat Kılıç hayat veriyor
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal ölecek mi? Ahmet Kural Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine veda mı ediyor?
Kuruluş Osman dizisinde Peçenek Kızı karakterine Zeynep Tuğçe Bayat hayat veriyor
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Haziran 2021
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak anlamı, tabiri nedir?
Sadakatsiz dizisi Haluk kimdir? Burak Sergen'in yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.