Pompalı tüfek ve silah ile havaya ateş açan 15-16 yaşlardaki çocuklar şaşkınlık yarattı

Bursa'da gerçekleşen pes dedirten olayda 10 ile 15 yaş arası bir grup çocuk pompalı tüfekler ile sokak ortasında dehşet saçtı. Polisleri önemsemeden silah ile havaya ateş eden çocuklar devriye ekipleri önünde hiçbir şey yokmuş gibi havaya ateş etmeye devam etti.

SOKAKLARA DAĞILARAK KAÇTILAR

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre polis ekiplerinin devriye gezdiği anlarda 15-16 yaşlarında olan bir grup genç polislerin karşısında sokak üzerinde havaya pompalı tüfekle ve silah ile ateş açtı. Daha sonra dağılarak kaçan geçler kayıplara karıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde evlere girerek genç grubu gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Oluşabilecek bir olaya karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. Girilen evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda pompalı bir adet tüfek ve bir adet ise silah ele geçirildi. Yaşanılan olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

