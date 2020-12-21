POMEM başvurusu için son gün ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), Polis Akademisi Başkanlığı Tarafından, 5 bin 440 kişi erkek (lisans mezunu), 960 kişi kadın (lisans mezunu), bin 360 kişi erkek (önlisans mezunu), 240 kişi kadın (önlisans mezunu) alımı yapacak. Totalde 8 bin öğrenci alacak olan kurum başvuruların hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu.

POMEM başvuru tarihi

İlgili kurumun kararı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuru süresi uzatıldı. Normal şartlarda 8 Aralık ve 21 Aralık arasında yapılacak başvuru süresi 24 Aralık’a kadar uzatıldı. Son tarih 24 Aralık Perşembe günü 24:00 olarak belirlendi.

POMEM sınav ücreti ve başvuruları

Başvuru için alınacak ücret 150 TL olan sınavın son ödeme tarihi 24 Aralık Perşembe saat 17:00’ a kadar olacak. Başvuruları aşağıdaki linke tıklayarak e-devlet şifreniz aracılığı ile yapabilirsiniz.

https://www.pa.edu.tr/

POMEM başvuru şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için

2019

2020

KPSS

P3

(60,00)

KPSS

P93

(65,00)

veyayılları içinde yapılanlisans puanıpuan türündenönlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılanönlisans puanıpuan türünden

taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için

2019

2020

KPSS lisans puanı P3

(48,00)

KPSS önlisans puanı P93

(52,00)

veyayılları içinde yapılanpuan türünden en azönlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılanpuan türünden

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

(01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

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e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan