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POMEM başvurusu için son gün ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) belli sayıda kadın ve erkek alımı yapılacak. Bu alımların sayısı öğrenim durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki alımlar ne zaman yapılacak?

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:20
POMEM başvurusu için son gün ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?
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Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), Polis Akademisi Başkanlığı Tarafından, 5 bin 440 kişi erkek (lisans mezunu), 960 kişi kadın (lisans mezunu), bin 360 kişi erkek (önlisans mezunu), 240 kişi kadın (önlisans mezunu) alımı yapacak. Totalde 8 bin öğrenci alacak olan kurum başvuruların hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu.

POMEM başvuru tarihi

İlgili kurumun kararı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuru süresi uzatıldı. Normal şartlarda 8 Aralık ve 21 Aralık arasında yapılacak başvuru süresi 24 Aralık’a kadar uzatıldı. Son tarih 24 Aralık Perşembe günü 24:00 olarak belirlendi.

POMEM sınav ücreti ve başvuruları

Başvuru için alınacak ücret 150 TL olan sınavın son ödeme tarihi 24 Aralık Perşembe saat 17:00’ a kadar olacak. Başvuruları aşağıdaki linke tıklayarak e-devlet şifreniz aracılığı ile yapabilirsiniz.

https://www.pa.edu.tr/

POMEM başvuru şartları

a)    T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 

2019

 veya 

2020

 yılları içinde yapılan 

KPSS

 lisans puanı 

P3

 puan türünden 

(60,00)

önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan 

KPSS

 önlisans puanı 

P93

 puan türünden 

(65,00)

 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)  ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 

2019

 veya 

2020

 yılları içinde yapılan 

KPSS lisans puanı P3

 puan türünden en az  

(48,00)

önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan 

KPSS önlisans puanı P93

 puan türünden 

(52,00)

taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak 

(01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan 



Son Güncelleme: 21.12.2020 16:20
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