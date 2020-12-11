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POMEM 27. dönem polis alımları başvuru için son günü ne zaman?

8 bin yeni polis alımı yapacak olan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin 27.Dönem başvuruları başladı. Polis adayları son başvuru tarihini merak ediyor. İşte, POMEM 27.Dönem son başvuru tarihi..

11 Aralık 2020 Cuma 22:32
POMEM 27. dönem polis alımları başvuru için son günü ne zaman?
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8 bin  polisi bünyesine katacak olan POMEM 27.dönem başvuruları devam ediyor. Polis olmak isteyenler son başvuru tarihini merak ediyor. İşte, POMEM 27.dönem son başvuru tarihi..

 

Lisans, ön lisans ya da bu derecelere denkliğin Yükseköğretim Kurulunca  onaylanan yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumları mezunlarını kapsayan 6.400 lisans(5.440’ı erkek ve 960’ı kadın ) ve 1.600 önlisans(1.360’ı erkek ve 240’ı kadın ) toplamda 8.000 öğrenci Polis Akademisi Başkanlığı çatısı altındaki POMEM'lere öğrenci olarak girebilecek.

 

POMEM için son başvurular ne zamana kadar alınıyor?

 

Adaylar, 21 Aralık'a kadar başvurabilir.

 

27.Dönem POMEM’e kimler başvurabilir?

 

T.C. vatandaşı olanlar,

Lisans, önlisans veya bu derecelere denkliği YÖK tarafından onaylanan yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumları mezunları,

Silah taşımaya veya silahlı bir  görev yapmaya hukuki bir engel teşkil etmeyenler,

Emniyet Teşkilatının Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri barındırmak (Erkek öğrencilerde en düşük 1.67 cm, kadın öğrencilerde en düşük 1.62 cm boyunda olmak)

Kasıtlı işlenmiş bir suçtan dolayı hüküm açıklamasının geriye bırakılmasına karar verilmişse bile bir yıl veya daha fazla süreyle hapis yatmayanlar,

Erkek adayların intibak eğitimlerinin başladığı tarihten itibaren 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında olmayanlar

30 yaşında olmamak,

 

KPSS’den belirtilen puanı almış olmak.



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:32
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PomemPolis
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