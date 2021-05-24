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POMEM 27. Dönem fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?

Polis olmak için gerekli aşamaları takip eden adaylar, 27. ve 28. Dönem POMEM polis alımı konusunu araştırıyorlar. Polislik için hazırlanan adaylar alım tarihlerini merak ediyor. Peki POMEM 27. Dönem fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:12
POMEM 27. Dönem fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?
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27. Dönem POMEM parkur sınavı yerleri açıklandı

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına katılacak adayların sınava girecekleri yerler ve sınav tarihleri açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri duyuruldu.

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini öğrenmek için e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile www.pa.edu.tr intenet adresinden sorgu yaparak öğrenecekler. Belirlenen tarihte ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Sınava girecek adaylar, sınav merkezlerine giriş yaparken cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı ya da bunlara eş değer elektronik eşya bulundurmayacaklar.

Sınava giriş belgesi için tıklayın

https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama

28. Dönem POMEM alımlarının tarihi belli mi?

28. Dönem POMEM alımlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi),  Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek için meslek eğitimi veren, polis olmak isteyenleri yetiştiren eğitim öğretim kurumlarına verilen isimdir. POMEM’e alınan adaylar 4 yıllık fakülte mezunu olmalıdır. Adaylarda istenilen özelliklere sahip olanlara sınav yapılır ve  başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak sureti ile eğitim verilmektedir.

POMEM, 36 okulda eğitim vermektedir. Bunlar, İstanbul (Anavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) illerindedir.

Fiziki yeterlilik sınavı

Aşamalardan ilki olan ön sağlık kontrolünü geçen adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. BU sınavda, fiziki yeterlilik sınav komisyonu adayı belirlemek için adayların durumlarını bizzat gözlemlerler.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın bedeni, kabiliyeti, spor gücü, fiziki yapısı değerlendirilir.

Bu sınavda başarılı olmak isteyen kişiler minimum 60 puan almalıdır. Eğer adaylar fiziki yeterlilik sınavında başarılı olurlarsa mülakat sınavına hak kazanırlar.

Mülakat sınavı

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan kişiler mülakat sınavına hak kazanırlar. Bu sınavda ise adaylara soruların yazıldığı bir kart çektirilir. Adaydan kartın üzerinde yazan konuya ilişkin düşüncelerini aktarması ve sunum yapması istenir. Aday verilen süre içerisinde bu istenilenleri yerine getirir. Yapılan değerlendirmede adayın, çektiği konu hakkındaki  bilgi seviyesine, kavrama gücüne, özgüvenine, kendini ifade etme yeteneğine, beden dilini kullanabilme yeteneğine bakılır. Bu değerlendirme de 100 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı olması için minimum 70 alması gerekir. Bu aşamayı da geçen aday eğitim alma hakkını elde eder.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
Pomem27.dönem
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