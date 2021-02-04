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POMEM 2021 Polis alım şartları

Polis Akademisi bu yıl, her yıl yapılan polis alımı koşullarında önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeler kapsamında artık polis alım şartlarında bazı değişiklikler yapılacak. POMEM polis alım koşullarının detayları merak konusu oldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:34
POMEM 2021 Polis alım şartları
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Polis Mesleki Eğitim Merkezi, polis alımı koşulları ile ilgili önemli değişiklikler aldı. "Resmi Gazete" de yayınlanan değişiklik haberine göre, üniversitelerden mezun olan öğrenci ve yüksek lisans öğrencileri artık yeni şartlar altında polis olma imkanına sahip olacak.

POMEM polis alım şartlarında değişiklik yapıldı

POMEM, "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adı altında değişikliği açıkladı. Duyuru kapsamında polis alım koşullarının değiştiği belirtildi.

POMEM polisi işe alma koşullarındaki değişiklik maddeleri aşağıdaki gibidir:

  • "Polis Mesleki Eğitim Merkezlerine Giriş Yönetmeliği" 17. maddesinin birinci fıkrası olan “Sağlık İşleri Daire Başkanlığına" ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Bakanlığı" şeklinde değişikliğe gidildi.
  • "Polis Mesleki Eğitim Merkezlerine Giriş Yönetmeliği" nin 17. maddesinin ikinci fıkrası olan “Sağlık İşleri Daire Başkanlığı” ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bakanlığı tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.
  • Daha önce “polis meslek eğitim merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilmiş olan adaylar devlet hastaneleri, devlet eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversite hastanelerinden alınan ilişkilerinin kesilmesine sebep olan hastalıklarıyla alakalı olan durumların düzeldiğini vurgulayan sağlık raporuyla devamsızlık sürelerinin devam etmesi şartıyla eğitimlerine kaldığı yerden devam edilmesi yönünde yeni bir hakkın tanınması.

POMEM 28. Dönemde polis alımı yapılacak mı?

27. dönemde POMEM polis alım başvurusu devam etse de polis olmak isteyen adaylar, 28. dönem polis alımlarının olup olmayacağından şüphe etmeye başladı.

POMEM polis alımı 28. Dönem bu yılın sonunda gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı, her yıl polis işe alım başvurularının kesin tarihini belirler ve yayınlar.

POMEM nedir?

POMEM'in tam adı Polis Mesleki Eğitim Merkezidir. POMEM adlı teşkilatın amacı, polis memurlarını eğitmek ve polis meslekleri konusunda eğitim vermek. POMEM eğitimi alan ve başarıyla mezun olan adaylar mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanır.

POMEM'de polis olarak atanabilmek için adayın eğitim sürecini başarıyla tamamlaması ve yıl sonunda eğitim sınavını başarıyla geçmesi gerekmektedir.

POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:34
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Anahtar Kelimeler:
PomemPolisAlımşartKoşukDönem28
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