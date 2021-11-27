Poliüretan makinesi operatörü maaşı ne kadar? Poliüretan makinesi operatörü 2021 yılı maaşı

Sıvı veya katı plastik halinde bulunan poliüretanı uygun şekilde yüzeylere püskürtme işini yapan kişiye poliüretan makinesi operatörü adı verilir. Türkiye’de iş arayan yüzbinlerce kişi ise poliüretan makinesi operatörünün 2021 yılı itibariyle aylık ne kadar maaş aldığı sorusunun yanıtlanmasını bekliyor. Peki poliüretan makinesi operatörü maaşı ne kadar?

Poliüretan Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir poliüretan makinesi operatörü 2021 yılı itibariyle ortalama olarak aylık 3.180 TL maaş almaktadır. Kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde bir poliüretan makinesi operatörü en az asgari ücret yanı 2.826 TL aylık maaş alırken, en fazla ise 4.170 TL maaş almaktadır.

Poliüretan makinesi operatörü olmak isteyen kişilerin ilköğretim seviyesinde eğitim görmüş olmaları yeterli oluyor. Bununla beraber mesleğin gerektirdiği diğer şartları da sağlayan insanlar İŞKUR’un intenet sitesi üzerinde yayınlanan poliüretan makinesi operatörü iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler.