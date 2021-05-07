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Polisten kaçmaya çalışırken balkonun 6'ncı kattan 5'inci kata indi yürekler ağza geldi

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan bir kişi, evine gelen polisten kaçmak için canını hiçe sayarak evinin 6'ncında katta bulunan evlerinin balkonundan sarkarak 5'inci kata inerek kaçmaya çalıştı. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:36
Polisten kaçmaya çalışırken balkonun 6'ncı kattan 5'inci kata indi yürekler ağza geldi
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Mersin’de meydana gelen olayda ekipler çeşitli zamanlarda işlenmiş olan evden hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, uyuşturucu ticaretinde bulunma ve uyuşturucu sağlama suçlarından aranana S.E. isimli bir kişinin, Mezitli ilçesinde bulunan bir sitenin 6. katında oturduğunu tespit etti. Tespit üzerine ekipler, şüpheli kişinin yakalaması için operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli şahıs polislerin geldiğini fark edince canını önemsemeden polisten kaçmak için evinin bulunduğu 6. Kattan aşağıya sarkarak 5. Kata inmeye çalıştı. Tüm uğraşlarına rağmen polis ekiplerinden kaçamayan şahıs polislerden kaçamayarak yakalandı.

Polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Öte yandan şahsın, 6'ncı kattan 5'inci kata inme anları da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi. Çekilen görüntülerde önce kendi evlerinin balkonunda bir müddet bekleyen şahsın daha sonra alt kata sarktığı anlar kaydedilirken şüpheli kişinin sakin tavrı dikkat çekti.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
MersinKaçak
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