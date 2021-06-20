Polislere Babalar Günü sürprizi!

Konya Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü’nde kavga ihbarına yönlendirdiği polislerini çocuklarıyla buluşturarak sürpriz yaptı.

Babalar Gününde polislere sürpriz yapıldı. Merkeze gelen kavga anonsuyla olay yerine intikal eden polis memurları, kavga yerine çocuklarıyla karşılaştılar. Güzel anların yaşanmasıyla babaların mutluluktan gözleri doldu. Yaşananları kaydedildikten sonra Konya Emniyet Müdürlüğü web adresinde paylaşıldı. Gönderide,” Güvenmeyi, sevmeyi ve şefkati öğrendiğimiz babalarımız bizim pelerinsiz kahramanlarımız. Babalar günü kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.