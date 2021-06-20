İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Polislere Babalar Günü sürprizi!

Konya Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü’nde kavga ihbarına yönlendirdiği polislerini çocuklarıyla buluşturarak sürpriz yaptı.

20 Haziran 2021 Pazar 16:24
Polislere Babalar Günü sürprizi!
Takip Et:

Konya Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü’nde kavga ihbarına yönlendirdiği polislerini çocuklarıyla buluşturarak sürpriz yaptı.

Babalar Gününde polislere sürpriz yapıldı. Merkeze gelen kavga anonsuyla olay yerine intikal eden polis memurları, kavga yerine çocuklarıyla karşılaştılar. Güzel anların yaşanmasıyla babaların mutluluktan gözleri doldu. Yaşananları kaydedildikten sonra Konya Emniyet Müdürlüğü web adresinde paylaşıldı. Gönderide,” Güvenmeyi, sevmeyi ve şefkati öğrendiğimiz babalarımız bizim pelerinsiz kahramanlarımız. Babalar günü kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.


Son Güncelleme: 20.06.2021 16:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Babalar GünüPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Taziye nedir? Taziye'de neler yapılmalı? Taziye'deki kurallar neler?
Taziye nedir? Taziye'de neler yapılmalı? Taziye'deki kurallar neler?
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?
Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?

Popüler Haberler

2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüyada amca görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Dondurulan Instagram hesabı silinir mi, kapanır mı?
ATV canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı
21 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışında neler var?
21 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey doğum tarihi
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever yer aldığı dizi ve film yapımları
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut doğum tarihi
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İşkur 14 Haziran 2021 Pazartesi güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 21 Haziran 2021 Pazartesi
22 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Haziran Salı at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.