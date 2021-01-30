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Polisin yakalayacağını anlayınca ,kendisini vurdu

Bursa'da 42 yaşındaki Yakup Akpınar isimli şahıs 2 kişiyi yaralamaktan aranırken, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca belinde ki silah ile kendini vurdu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:14
Polisin yakalayacağını anlayınca ,kendisini vurdu
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Olay geçtiğimiz hafta Bursa Kestel ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan 42 yaşındaki Yakup Akpınar kentte esnaflık yapan İsmail Ağmaz ile arasında bilinmeyen husumet nedeniyle, Ağmaz'ın dükkanın önüne gidip beklemeye başladı. Kısa bir süre sonr İsmail Ağmaz'ın dükkanına geldiğini gören Akpınar, yanında taşıdığı silahı çıkarıp Ağmaz'a kurşun yağdırdı.

İKİ KİŞİ YARALANDI, ZANLI KAÇTI

Zanlının sıktığı kurşunlar Ağmaz ve yanında bulunan komşusu Meral Akçay'ın vücuduna isabet etti ve ikili yaralandı. Akpınar ise kayıplara karıştı. Olayın görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Gelen sağlık personeli yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve çevredeki güvenlik kameralarından görüntüleri topladı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU

Vakit kaybetmeden harekete geçen polis kaçak olan Yakup Akpınar'ı yakalamak için fiziki ve teknik takip başlattı. Yapılan takipten sonra Akpınar'ın yeri belirlendi ve polis düğmeye bastı. Mahalleye giden polisleri gören firari Akpınar kaçmaya başladı. Bir kaçan zanlı yakalanacağını anlayınca belinde çıkardığı silahı göğsüne dayadı ve tetiği çekti. Ağır yaralanan Akpınar polisin çağırdığı 112 sağlık personelinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yakup Akpınar'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:14
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BursaKendini Vurdu
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