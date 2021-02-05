Polisin durdurması sonucunda sürücü kazara kendini vurdu

Koronavirüs nedeniyle uygulanan gece sokağa çıkma yasağını görmezden gelen bir sürücü polisin kendisini durdurma çabalarına rağmen durmadı. Polisin uzun süre kovalaması sonucunda durdurulan sürücünün aslında ev hapsinden kaçtığı öğrenildi.

Kovalamaca sonrasında ekiplerin araca yaklaştığı sırada elinde silah bulunan sürücü yanlışlıkla ateş ederek kendisini sağ bacağından vurdu. Polis olay mahalline hemen sağlık ekiplerini çağırarak müdahale sonrası Yunus Emre B’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kaçağın birçok suç nedeniyle aslında ev hapsi cezasına çarptırıldığı, aslında ev hapsi cezasını ihlal ettiği ortaya çıktı.

