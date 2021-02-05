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Polisin durdurması sonucunda sürücü kazara kendini vurdu

Koronovirüs tedbirlerimizden biri olan sokağa çıkma yasağı, Kayseri’de de uygulanmakta. Kayseride gece sokağa çıkma yasağına karşı denetimlerde bulunan polisler bir sürücüyü durdurmaya çalıştılar. Sürücü ise ihbara aldırış etmeyip sürmeye devam etti.

05 Şubat 2021 Cuma 02:14
Polisin durdurması sonucunda sürücü kazara kendini vurdu
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Koronavirüs nedeniyle uygulanan gece sokağa çıkma yasağını görmezden gelen bir sürücü polisin kendisini durdurma çabalarına rağmen durmadı. Polisin uzun süre kovalaması sonucunda durdurulan sürücünün aslında ev hapsinden kaçtığı öğrenildi. 

 

Kovalamaca sonrasında ekiplerin araca yaklaştığı sırada elinde silah bulunan sürücü yanlışlıkla ateş ederek kendisini sağ bacağından vurdu. Polis olay mahalline hemen sağlık ekiplerini çağırarak müdahale sonrası Yunus Emre B’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kaçağın birçok suç nedeniyle aslında ev hapsi cezasına çarptırıldığı, aslında ev hapsi cezasını ihlal ettiği ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:14
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Anahtar Kelimeler:
KayseriKoronavirüsSokağa çıkma Yasağı Ihlali
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