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Polisin “dur” uyarısını işiten sürücü aracını terk ederek kaçtı

Karabük’te bugün yaşanan olayda bir sürücü polisin “dur” uyarısını işittikten sonra aracını bırakarak polisten uzaklaştı. Kaçan sürücünün plakasına yüksek miktarda ceza kesildi.

21 Şubat 2021 Pazar 23:45
Polisin “dur” uyarısını işiten sürücü aracını terk ederek kaçtı
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Karabük’te geceleri uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı devam etmekte. Tüm ülkemiz kapsamında uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağını ihlal edenler ise idari para cezasına çarptırılmakta. Bugün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sokağa çıkan bir vatandaş polis ekipleri tarafından yakalandı. Yol üzerinde kontrol yapmakta olan polis ekipleri bir aracın yaklaştığını görerek durması konusunda uyarıda bulundular. Sokağa çıkma yasağını ihlal etmekte olan sürücü ise polisleri görünce aracı arkasında bırakarak koşmaya başladı. “Dur” uyarısını işitip aracını durdurmayan sürücü bir ara sokağa girdi. Sürücü ara sokakta aracını bırakarak ortadan kayboldu. Polis, sürücünün aracını tespit ederek plakası üzerine 3 farklı suç nedeniyle ceza kesti. Sürücünün nerede olduğu ise bilinmiyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:45
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Anahtar Kelimeler:
KarabükSokağa çıkma YasağıKoronavirüs
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