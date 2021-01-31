Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli vurularak durduruldu

Hareketli saatler bugün öğlen vakitlerinde İstanbul Esenyurt ilçesinde yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetimde olan ekipler şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak içinde 5 kişi bulunan aracın sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

30 KİLOMETRE KAÇTILAR

Şüpheli şahıslar araçlarıyla yaklaşık 35 kilometre kaçmayı başardı. İstanbul'un 4 ilçesinde süren kovalamacada polis ekipleri son çare olarak uyarı ateşi açtı. Araç bir süre sonra sokakta kaza yapmış olarak bulundu. Araç içinde bulunan 5 kişiden 4'ü yaralanan sürücüyü bırakarak kayıplara karıştı.

BAŞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yapan aracın yanına gelen ekipler sürücünün uyarı ateşinden çıkan mermi ile ağır yaralandığını düşündükleri sürücü için hemen 112 sağlık personeline haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan şüpheliyi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm çabalara rağmen sürücü kurtarılamadı.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin uyuşturucu satıcıları olduğu öğrenilirken, suç dosyalarında kabarık çıktı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan ekipler ihbar üzerine kaza bölgesinde bir evin bodrumunda saklanan 2 kişiyi yakaladı ve sorgulamak üzere karakola götürdü.