Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'

Zonguldak Alaplı ve Ereğli İlçelerinde 1 ay içerisinde 2. Kez gerçekleşen hırsızlık olayında 2 motor bisiklet çalınmıştı. Meydana gelen bu olaylarda polis ekipleri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek yaptıkları operasyon ile 2 şüphelinin kimlik tespitleri yapıldı.

Şüphelilerin takibi ile Alaplı ilçesinde en son gerçekleşen hırsızlık olayı ile birlikte kimlikleri belirlenen Y.T (15), K.D (17) isimli zanlılar polis ekiplerinin çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandılar. Sorguya alınan şüpheliler sattıkları iki motor bisikleti itiraf ettiler. Satılan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edilirken zanlılar sorgusu bittikten sonra tutuklandılar.

Motosiklet Hırsızları, kimseye görülmeden ve dikkat çaldıkları iki motoru balıkçı tekneleriyle birlikte Ereğli’ye getirerek burada sattıkları bu yol ile kimseye gözükmedikleri ve arkalarında iz bırakmadıkları ortaya çıktı. Polislerin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan hırsızların ilk sözleri bizi nasıl buldunuz oldu. Polisi karşısında gören şüphelilerin polis ekiplerine "Bizi nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.

