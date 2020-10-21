İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'

Zonguldak Alaplı ilçesinde, farklı bölgelerden toplamda 3 motosiklet çalan 2 zanlı polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.Hırsızlar yakalanmalarına oldukça şaşırdı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:27
Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'
Takip Et:

Zonguldak Alaplı ve Ereğli İlçelerinde 1 ay içerisinde 2. Kez gerçekleşen hırsızlık olayında 2 motor bisiklet çalınmıştı. Meydana gelen bu olaylarda polis ekipleri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek yaptıkları operasyon ile 2 şüphelinin kimlik tespitleri yapıldı.


Şüphelilerin takibi ile Alaplı ilçesinde en son gerçekleşen hırsızlık olayı ile birlikte kimlikleri belirlenen Y.T (15), K.D (17) isimli zanlılar polis ekiplerinin çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandılar. Sorguya alınan şüpheliler sattıkları iki motor bisikleti itiraf ettiler. Satılan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edilirken zanlılar sorgusu bittikten sonra tutuklandılar. 

Motosiklet Hırsızları, kimseye görülmeden ve dikkat çaldıkları iki motoru balıkçı tekneleriyle birlikte Ereğli’ye getirerek burada sattıkları bu yol ile kimseye gözükmedikleri ve arkalarında iz bırakmadıkları ortaya çıktı. Polislerin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan hırsızların ilk sözleri bizi nasıl buldunuz oldu. Polisi karşısında gören şüphelilerin polis ekiplerine "Bizi nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın yakalandı
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın yakalandı
Koronavirüs testi pozitif çıktı, dayısının HES kodu ile seyahate çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıktı, dayısının HES kodu ile seyahate çıktı
Akılamaz Olay! Pandemiyi bahane ederek 228 bin lira dolandırdılar
Akılamaz Olay! Pandemiyi bahane ederek 228 bin lira dolandırdılar
BİM 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu
BİM 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 22 ekim A 101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 22 ekim A 101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi kaldığı evi yaktı
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi kaldığı evi yaktı

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisinin çekildiği yer neresi? Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Flatyos tarihte var mıydı?
Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
e-Nabız 2020 grip aşısı fiyatı ve grip aşısı isim listesi
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sıla Korkmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Corona virüsü cinsel yollardan bulaşır mı?
Mucize Doktor gelecek hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Nisan Perşembe Fox TV Mucize Doktor var mı, yok mu?
2019 Yılı Fitre Ne Kadar Açıklandı? Fitre Kimlere Verilmesi Uygundur? Fitre Ne Zaman Verilir
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!
EBA TV eğitim kanalı Türksat uydu frekans ayarları nasıl yapılır?
Bizİzmir ile ücretsiz tablet nasıl alınır? Bizİzmir tablet başvuru formu
Günlük burç yorumları: 22 Ekim 2020 Perşembe Günlük koç, boğa, ikizler ve diğer burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorumlar
Sadakatsiz Mert karakteri kimdir? Erdem Vurdem kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru’nun yer aldığı diziler
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yaşı ve oynadığı diziler
TOKİ 2020 Amasya Hamamözü 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.