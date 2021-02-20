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Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Kısıtlamanın uygulamada olduğu Muğla Fethiye'de denetimde olan polislerin dur ihtarına kulak asmayan sürücü aracıyla birlikte sevgilisini bırakıp dağa kaçtı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:44
Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı
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Olau bugün Muğla Fethiye'de yaşandı.

Gelen haberlere göre korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, bu yasaklara kulak asmayan Can Y. isimli sürücü kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek gezmek istedi.

Bu esnada denetimde olan polis ekipleri aracı durdurmak istedi ancak sürücü Can Y. dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamacada sürücü ormanlık alan girdi ve bir süre sonra kız arkadaşıyla aracını bırakarak dağa kaçtı.

. Ormanlık alanda izini kaybettiren sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden toplam 5 bin 460 lira para cezası uygulanırken, otomobil çekici ile yediemin deposuna götürüldü.

 

 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:44
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PolisPolisin Dur Ihtarına Uymadı
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