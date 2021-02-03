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Polisi görünce hapı yuttu!

Marmaris'te aniden polisleri karşısında gören uyuşturucu satıcısı, satmak için elinde bulunan uyuşturucu hapları ve maddeleri yakalanmamak için yutunca hastanelik oldu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:42
Polisi görünce hapı yuttu!
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Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uzun süredir takip edilen uyuşturucu madde satıcısı 27 yaşındaki Y.A. adlı kişi polis ekiplerini görünce elinde satmak için bulundurduğu uyuşturucu hapları ve maddeleri yuttu. Polis ekipleri, Y.A.'yı hemen devlet hastanesine götürdüler. Uyuşturucu satıcısına çekilen tomografide zanlının midesinde yabancı maddeler olduğu ortaya çıktı. Haplardan dolayı etkilenen Y.A. adlı kişi hastanede yapılan tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Marmaris’te yaşan ve burada bir sanayide çalışan 27 yaşındaki Y.A., gözaltına alınırken daha sonra hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından  tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
MarmarisUyuşturucu
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