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Polise "Kapa çeneni" diyen kadın turistler gözaltına alındı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde artan vakalar ile birlikte arttırılan denetimler sonucunda maske ve sigara denetimi sırasında İstiklal Caddesinde 2 kadın turistte yazılan cezaya turistlerin karşı çıkmasıyla birlikte polis ve turistler arasında çıkan tartışmada polise İngilizce olarak 'Kapa çeneni' diyen kadın turist gözaltına alındı.

22 Kasım 2020 Pazar 17:49
Polise
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İstanbul genelinde artan vakalar ile birlikte artırılan denetimlerde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda maske takmayan ve sokakta  sigara içen 40’tan fazla kişiye ceza kesildi.

Denetimlerde maske takmayan iki kadın turistte ceza yazılması sonucunda turistler ve polis arasında tartışma çıktı. Fas uyruklu Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen iki kadın turist gazeteciler tarafından çekildikleri fark ettiklerinde görüntü vermek istemediler. Ancak polis görüntü alabileceklerini belirtti bunun üzerine tartışma alevlendi.


Yaşanan kargaşa anlarını cep telefonu ile çekmek isteyen turistte polisin müdahale ederek cep telefonunu Kadın turistin polise İngilizce “O beni çekebiliyorsa ben de seni çekebilirim, kapa çeneni” diye bağırması üzerine turistler polis tarafından gözaltına alınarak karakola ifadeleri için götürüldüler.

Diğer yandan yapılan tüm uyarılar ve cezalara rağmen İstiklal caddesinde birçok vatandaşın maskesiz gezmesi sosyal mesafeyi hiçe sayması ise şaşırttı.

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 17:49
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Anahtar Kelimeler:
İstiklal CaddesiGerginlikKadın TuristKorona-virüs Denetim
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