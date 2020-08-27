Polis Özel Harekat başvurusu nasıl yapılır? PÖH başvuru şartları

Son yıllarda birçok genç polis alımlarına başvuru yapıyor. Polis alımlarının yanı sıra Polis Özel Harekat alımlarına da büyük bir ilgi var. Son olarak Kadın Polis Özel Harekat alımlarına rekor başvuru yapılmıştı. İç işleri Bakanı Süleyman Soylu PÖH alımlarının yeniden yapılacağını duyurdu.

Alımlarının ne zaman olacağı yönünde net bir tarih olmasa da polis olmak isteyen binlerce genç başvurularda ne yapacağını araştırıyor. PÖH alımlarında bilinmesi gerekenler ve başvuru detaylarını derledik.

PÖH nasıl olunur, şartları nelerdir?

Öncelikle PÖH olabilmek için Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olunması gerekmektedir. POMEM öğrencileri özel harekat olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra EGM bünyesindeki polis alımlarında istenen şartlar ve PÖH alımlarındaki şartlar da aynıdır.

PÖH alımlarına başvuru yapacak kişilerin fiziki sınav ve mülakatlardan başarılı bir şekilde geçmesi gerekmektedir. Sınavlarda başarılı olan kişiler POMEM eğitimlerini aldıktan sonra görevlerine başlatmaktadır.

PÖH adaylarında ilk olarak 28 yaşından küçük olunması şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra PÖH alımlarında adayların herhangi bir siyasi oluşumun üyesi olmaması gerekir.

PÖH görevleri nelerdir?

PÖH’ler meskun mahal ve kırsal alanda, tüm iklim ve coğrafik şartlar altında günü her saatinde yüksek riskli operasyonlar yapabilen özel eğitim almış kişilerdir. PÖH birimleri ve görevleri şu şekildedir;

Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği silahlı eylemlerde teröristleri etkisiz hale getirmek,

Kaçırılan uçak, gemi, tren ve buna benzer durumlarda kurtarma operasyonu düzenlemek,

Rehin alınmış kişileri kurtarmak,

Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli kişileri yakalamak,

Devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak,

Devletin hayati çıkarlarına yönelik risk ve tehditlere karşı durmak,

Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak.