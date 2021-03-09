Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Nasıl polis olunur?

Vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan polisler hak ve hürriyetimizi de korumaktadır. 7/24 çalışarak bizim mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmemiz için çalışan polisler ülkemizde en kutsal meslekler arasındadır. Lise, üniversite veya ön lisans mezunu gençlerin hedefleri arasında bulunan polislik mesleği için bazı şartlar gerekmektedir. Polis olmak için gerekli şartlar şunlardır:

-T.C. vatandaşı olmak

-Lise, ön lisans ya da üniversite mezunu olmak

-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından henüz gün almamış olmak

-Polis olmak için gerekli olan KPSS puanını geçmek

-Polislik mülakatlarını ve spor mülakatları başarı ile geçmek

-Yurtdışında eğitim görmüş gençler için eğitimlerine dair denklik belgesine sahip olmak

-Boy uzunluğu erkek adaylar için en az 1.67; kadın adaylar için en az 1,62 cm uzunluğunda olması

-Hem erkek hem de kadın adaylar için cm değerinde boy uzunluğunun son iki hanesi ile kilosu arasında maksimum 15 fark olması (15 eksik ya da 15 fazla olabilir)

-Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması

-Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak

-Daha önce yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak

-Silah taşımaya engel herhangi bir sağlık sorununun mevcut olmaması

-Daha önce ceza almamış olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı yüzünden daha önce tedavi görmemiş olmak

-Terör örgütlerine ve terör örgütlerinin illegal ya da legal uzantılarının her türlü eylem, yürüyüş, miting ve toplantılarına daha önce katılmamış olmak

-Sicil şartlarını taşıyor olmak

Sicil şartları nelerdir?

-Turistik işletme belgesine sahip olan yerler dışında genellikle suçluların barındığı yani suç işlemeye müsait olan yerlerde daha önce çalışmamış olmak (Genelev, randevuevi vb. yerlerde çalışmamak ve aracılık etmemiş olmak)

-Hakkında genel ahlaka aykırı oyun, videobantı, şarkı sözü vb. işler yüzünden adli ve idari bir takibin başlatılmış olmaması ve bu suçlarla ilgili olarak hüküm giymemiş olmak

-Taksirli suçlar hariç 6 aydan daha uzun süreli hapse veya ağır hapse çarptırılmamış olmak

-Affa uğramış olsalar dahi zimmet, rüşvet, ihtilas, dolandırıcılık, hırsızlık, dolanlı iflas, kaçakçılık, resmi ihale alım satımlara fesat karıştırma, haysiyet kırıcı bir suçtan, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan ötürü hükümlü olmamak, bu suçlardan ötürü açılmış bir adli bir kovuşturmaya tabi olmamak (aynı şekilde kişi evliyse eşinden bu maddede belirtilen suçlardan ötürü hükümlü olmaması ya da kovuşturmaya tabi olmaması bekleniyor)

-Polisliğe müracaat tarihi itibariyle herhangi bir siyasi parti üyeliği varsa bu üyeliği sonlandırmak

-Hakkında başlatılan güvenlik soruşturmasından geçmek

Polis olmak için hangi belgeler gereklidir?

Polis olmak için:

-T.C. kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı fotokopisi veya noter tasdikli öneği

-Sınav başvuru dilekçesi

-Mezuniyet belgesi fotokopisi veya noter tasdikli öneği

-Sağlık bilgi formu

-Vukuatlı nüfus kayıt öneği

-Adli sicil belgesi (kendine ve evli ise eşine dair adli sicil belgesi)

-Evliyse evlilik cüzdanı fotokopisi ya da noterden tasdikli evlilik cüzdanı öneği

-ÖSS sonuç belgesi

-Akademi tarafından tespit edilen miktarda sınav başvuru ücreti

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen şekilde, son 1 yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Yazılı sınav tarihinde askerlikle bir ilişkisinin bulunmadığını gösteren belgeler gerekmektedir.

Sınav başvuru dilekçesi ve sağlık bilgi formunu indirmek için tıklayınız.

Polislik başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Polis olmak isteyenler öncelikle polislik eğitimi veren kurumlara başvuru yapması gerekmektedir. Polislik eğitimi veren PAEM, POMEM ve PMYO alımlarını, Polis Akademi Başkanlığı sitesinden takip edebilirsiniz. Başvurular belirlenen tarihlerde gerekli belgeler ile İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılmaktadır. Başvurudan sonra adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bölge merkezlerinde kurul tarafından değerlendirilip seçilir. Değerlendirme aşamaları 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakattır. Adaylar başarılı olmak için bu üş açamadan aldığı toplam tam puanlarının ayrı ayrı en az %50 üzerinde olması gerekir. Üç aşamadan sonra Genel Müdürlük tarafından adayların KPSS puanları, fiziki yeterlilik ve mülakat puanlarına göre başarı listesi hazırlanır. Başarı listesinde o yıl alım yapılacak olan kurumun kontenjanı kadar asıl aday, kontenjanın %30’u kadarda yedek aday belirlenir. Asıl adaylar 6 ve 24 ay arası değişen polislik eğitimi alır eğitime katılamayanların yerine yedek adaylardan seçilir. Seçilen adaylar üç farklı eğitim alabilirler bunlar:

-POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü) ile 6 ay polislik eğitimi almak

-PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) ile 2 yıl boyunca eğitim görmek)

-PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) ile 11 ay eğitim görmektir.

POMEM ile polis nasıl olunur?

Polis memuru yetiştirmek için eğitim veren, lisans veya ön lisans mezunlarının başvurabildiği POMEM, KPSS P3 puanına göre almaktadır. POMEM başvuru şartları polislik için aranan şartlar ile aynıdır. Başvurular üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar yeterli KPSS puanına sahip olan adayların sağlık kontörlünden geçmek, sonrasında ise fiziki yeterlilik sınavı ve mülakattan geçmektir. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar parasız, yatılı ve üniformalı eğitim alıyorlar. Adaylara eğitim bittikten sonra Mesleki Eğitim Sertifikası verilir ve eğitim sonu sınavlarını da geçtikten sonra polis olarak atanırlar.

PMYO ile polis nasıl olunur?

Polis Meslek Yüksekokulları’nda eğitim gören öğrenciler de eğitimlerinin sonunda polis olabilirler. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınan başvurular yıl için ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almaları gerekir. PMYO sınavları 3 aşamadan oluşur. Bu aşamalar, fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme sınavı ve mülakat sınavıdır. Bu aşamalardan başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim gördükten sonra tekrar sınav olurlar. Sınavları başarı ile tamamlayan adaylar polis olarak atanır.

PAEM ile polis nasıl olunur?

Sadece lise mezunlarını başvurabildiği Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne başvurmak için yeterli KPSS puanı almak gerekir. PAEM 2015 yılında Polis Akademisi'nin kapatılması ile açılmıştır. PAEM’ni başarılı olarak tamamlayanlar komiser yardımcısı oluyor. PAEM başvuruları da 3 aşamadan oluşuyor bunlar ön sağlık kontrollerinden ve fiziki yeterlilik sınavlarından geçen adaylar, sözlü sınavıdır. PAEM'e başvurmak içinde polislik genel başvuru şartlarını da karşılıyor olmaları gerekmektedir. 11 ay botunca eğitim alan adaylar sonunda komiser yardımcısı olmaktadır.

POMEM, PAEM ve PYMO alımları; Polis Akademisi Başkanlığı tarafından https://www.pa.edu.tr/ linki üzerinden ilan edilir.

PÖH polisi olmak için gerekli şartlar?

PÖH yani Özel Hareket Polisi Banka soygunları, terör eylemleri gibi önemli toplumsal sorunlara müdahale eder. PÖH olmak için ilk önce polis olmak gerekir. Sonrasında birtakım sınavlara ve eğitimlere tabi tutulmaktadır. PÖH kursları ve eğitimleri ise en az 3 ay sürmektedir. Polislik mesleğine devam eden kişiler haricinde PYMO, POMEM ya PAEM adayları da Polis Özel Harekât Başkanlığı tarafından seçilmek kaydıyla PÖH eğitimlerine katılıp, özel harekât polisi olabilirler. Adaylar; sözlü mülakata ve spor mülakatına tabi tutulmaktadır. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar, PÖH eğitimlerine katılıp, tamamladıklarında PÖH polisi olarak görev alabilirler.