İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Polis memurunu şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

İstanbul bağcılarda yaşanan olayda, görevde olan polis memuru Erkan Gökteke’yi vurarak şehit eden ve bir polisi yaralayan şüpheli Kadir A. tutuklu olarak bulunduğu Maltepe cezaevinde kendini astı

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:38
Polis memurunu şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı
Takip Et:

Geçtiğimiz yılı Temmuz ayında İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayda kentte görevli polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, iki şüpheli şahsı bir olayın failleri olabilecekleri ihtimaliyle takibe başladı.

İki şüpheli olan Serdar Balta ve Kadir A.'nı yanına giden polisler araçtan iner inmez polis olduklarını belirtmişlerdi bu esnada şüphelilerden Serdar Balta yanında taşıdığı silahını çıkardı ve polis memurlarının üzerinde ateş açtı. Bu saldırı sonrasında polis memur Naçar yaralanmış, Yunus Naçar ve Erkan Gökteke ise şehit olmuştu.

Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Naçar'ın ise yaralanması olayı ile yargılanan iki şüpheliden Kadir A. yaşı küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKT

Ancak 2020 yılında işlediği başla bir suçtan ötürü cezaevinde yatan Kadir A.'nın cezaevinde kendini astığı belirtildi.

 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erkan GöktekePolis Memurunu şehit Eden Zanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun doğum tarihi
2021 en düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı listesi
Survivor Reşat ve Ayşe neden kavga etti? Reşat diskalifiye mi olacak?
Trabzon fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Trabzon fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları
İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri
ATV Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yayından kaldırıldı mı?
ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
ÖSYM 2021 YKS, MSÜ, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL 2021 sınavları ne zaman?
Süper Lig başlangıç tarihi ertelenecek mi? Yayıncı kuruluş ile ödeme sorunu
Snowpiercer dizisi ne zaman hangi kanalda yayına girecek?
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İmamoğlu’ndan çağrı!
20 Eylül 2019 Cuma Günlük Burç Yorumları - Astrolojik Falınıza Göre Bugün Sizi Neler Bekliyor?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve dizi konusu
ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınavları ne zaman yapılacak?
Hangi okullar açılacak? 1 Mart Pazartesi düz liseler açılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.