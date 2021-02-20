Polis memurunu şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

Geçtiğimiz yılı Temmuz ayında İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayda kentte görevli polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, iki şüpheli şahsı bir olayın failleri olabilecekleri ihtimaliyle takibe başladı.

İki şüpheli olan Serdar Balta ve Kadir A.'nı yanına giden polisler araçtan iner inmez polis olduklarını belirtmişlerdi bu esnada şüphelilerden Serdar Balta yanında taşıdığı silahını çıkardı ve polis memurlarının üzerinde ateş açtı. Bu saldırı sonrasında polis memur Naçar yaralanmış, Yunus Naçar ve Erkan Gökteke ise şehit olmuştu.

Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Naçar'ın ise yaralanması olayı ile yargılanan iki şüpheliden Kadir A. yaşı küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKT

Ancak 2020 yılında işlediği başla bir suçtan ötürü cezaevinde yatan Kadir A.'nın cezaevinde kendini astığı belirtildi.