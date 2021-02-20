Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis verildi

Kahreden olay geçtiğimiz sene Diyarbakır'da yaşanmıştı. Kentte polis memuru olarak görev yapan Atakan Arslan şüphelendiği iki kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik sorduğu kişiler bu esnada polis memur Arslan'a ateş açtı. Ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan şehit olmuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olaydan sonra kayıplara karışan Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Cura ve Aytekin hakkında görülen karar duruşmasında Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yapılan savunmaların ardından mahkeme kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle Muhammed Emir Cura'ya kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'e de müebbet hapis cezası verdi.