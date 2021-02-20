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Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis verildi

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapmak istediği kişiler tarafından şehit edilen Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 12:58
Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis verildi
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Kahreden olay geçtiğimiz sene Diyarbakır'da yaşanmıştı. Kentte polis memuru olarak görev yapan Atakan Arslan şüphelendiği iki kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.  Kimlik sorduğu kişiler bu esnada polis memur Arslan'a ateş açtı. Ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan şehit olmuştu. 

Olaydan sonra kayıplara karışan Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cura ve Aytekin hakkında görülen karar duruşmasında  Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yapılan savunmaların ardından mahkeme kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle  Muhammed Emir Cura'ya kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'e de müebbet hapis cezası verdi.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırŞehit
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