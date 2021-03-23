İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Polis memuru, nişanlısını öldürdü. Aynı silahla intihar etti

İzmir'de polis memuru olarak görev yapan Fırat K. tartıştığı nişanlısını silahla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla kendini vurdu.

23 Mart 2021 Salı 10:14
Polis memuru, nişanlısını öldürdü. Aynı silahla intihar etti
Takip Et:

Olay dün akşam saatlerinde İzmir merkezde yaşandı.

İzmir'de polis memuru olarak görev yapan Fırat K. ve nişanlısı Nagihan Ü. ile arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte polis memur Fırat K. öfkelenerek silahını çekti ve Nagihan Ü.'yü vurarak öldürdü.

Genç polis daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Olayı gören çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede polis memur Fırat K.'nın ağır yaralandığını, nişanlısının ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fırat K. olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, nişanlısının canszı bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldıl

Öte yandan bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay hakkında bilgi aldı.



Son Güncelleme: 23.03.2021 10:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirPolis MemurNişanlısını Vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?
Tarihte bugün 23 Mart günü neler oldu?
Tarihte bugün 23 Mart günü neler oldu?
2021 yaşlılık maaşı ne kadardır?
2021 yaşlılık maaşı ne kadardır?
Günlük burç yorumları; 23 Mart 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 23 Mart 2021 Salı burç yorumları
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol neden diziden ayrlıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol neden diziden ayrlıyor?
Koz Kavuran ne demektir, anlamı nedir?
Koz Kavuran ne demektir, anlamı nedir?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 23 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
TV yayın akışı 23 Mart 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 23 Mart 2021 Salı Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri
Part time ve yarı zamanlı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2021
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
Bilgisayar ve telefon DNS ayarları nasıl değiştirilir? 2021 Güncel çalışan DNS adresleri
Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
BUSKİ 2021 SMS fatura çekilişi kimler kazandı? Bursa su faturası çekilişi sonuçları
Gerçeğin Peşinde 23 Mart 2021 Salı Star TV canlı yayın ve tekrarı izle
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.