Polis memuru, nişanlısını öldürdü. Aynı silahla intihar etti

Olay dün akşam saatlerinde İzmir merkezde yaşandı.

İzmir'de polis memuru olarak görev yapan Fırat K. ve nişanlısı Nagihan Ü. ile arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte polis memur Fırat K. öfkelenerek silahını çekti ve Nagihan Ü.'yü vurarak öldürdü.

Genç polis daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Olayı gören çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede polis memur Fırat K.'nın ağır yaralandığını, nişanlısının ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fırat K. olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, nişanlısının canszı bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldıl

Öte yandan bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay hakkında bilgi aldı.