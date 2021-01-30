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Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

İstanbul Eyüp ilçesinde görev yapan 23 yaşında ki Halil A. isimli genç polis 'Buraya kadarmış benim hikayem' notunu bırakarak beylik tabancasıyla intihar etti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:33
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
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Üzücü olay bugün öğleden sonra İstanbul Göktürk Ormanlarında yaşandı.

Gelen haberlere göre İstanbul'da bir karakolda görev yapan 23 yaşındaki polis memur Halil A. arkadaşının özel aracını alıp, Eyüp ilçesine bağlı Göktürk Ormanlarına gitti. İddialara göre buraya giden genç polis kendi beylik silahı ile intihar etti.Bir süre sonra olay yerinden geçen bir çiftçi ilk olarak polis memurunun ormana geldiği aracın kapısını açık olarak gördü ve biraz daha ilerlediğinde yerde yatan birisini heraketsiz görünce hemen durumu polise bildirdi.

TABANCASI CANSIZ BEDENİNİN YANINDA BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık personeli yapılan incelemede yerde kişinin polis memuru Halil A. olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç memurun cansız bedeninin hemen yanında ise beylik tabancası bulundu.

KUZENİNE MESAJ ATMIŞ

Polisin yaptığı detaylı incelemede genç polisin intihardan bir gün önce kuzenine  'Buraya kadarmış benim hikayem, önümü göremiyorum umutsuzluğun zirvesindeyim. Bununla ilgili hiç kimse suçlu değil'  mesajını gönderdiği, öğrenildi.

 Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SABAH

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Polis Memur IntiharIntihar
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