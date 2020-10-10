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Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

Bursa’da bulunan bir restoran 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen işletmesini müzikli bir eğlence gece kulübü olarak işleten eğlence merkezine polis gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskın karşısında karşılaşılan manzara adeta şok etti. Sürekli uyarılara rağmen salgına karşı tedbirli olunması gerektiği bilgilendirilmeleri yapılırken mekanda müzik eşliğinde birbirlerine sarılıp dans edildiği dip dipe danslar edildiği, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı maske ve sosyal mesafenin olmadığı mekandaki eğlenen toplam 75 kişi ile işletme sahibine, toplam 239 bin 400 TL ceza kesildi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:28
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
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Bursa’da bulunan bir restoran 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen işletmesini müzikli bir eğlence gece kulübü olarak işleten eğlence merkezine polis gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskın karşısında karşılaşılan manzara adeta şok etti. Sürekli uyarılara rağmen salgına karşı tedbirli olunması gerektiği bilgilendirilmeleri yapılırken mekânda müzik eşliğinde birbirlerine sarılıp dans edildiği dip dipe danslar edildiği, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı maske ve sosyal mesafenin olmadığı mekândaki eğlenen toplam 75 kişi ile işletme sahibine, toplam 239 bin 400 TL ceza kesildi. 


Bursa Nilüfer’de binlerce öğrencinin ikametgâh ettiği Göynük beldesinde bulunan alkollü restoran ruhsatına sahip bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği ihbarları alan polis ekipleri işletmeye gece baskınında bulundu. İşletmede yapılan baskında içerisinde bulunan birçok müşterinin sosyal mesafeye uymadığı dip dibe dans edip sarmaş dolaş eğlendiği görülürken içeride bulunan birçok kişiye ceza yazıldı. Bazı müşteriler cezaya karşı çıkarken küçük çaplı atışmalar yaşandı. 

DJ eşliğinde yüksek sesle dip dibe sosyal mesafesi olmadan eğlenen grup  poli ekiplerini karşılarında görünce büyük çaplı şok yaşadı.



Son Güncelleme: 10.10.2020 15:28
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Anahtar Kelimeler:
BursaGece Kulübü Baskını
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