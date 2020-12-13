Polis İstanbul'da Afrika uyruklu kişilerin partisini 6.kez bastı

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışların korkutucu boyutlara ulaşmasından sonra özellikle büyük şehirlerdeki hastane doluluk oranlarının yüzde 70'ler geçmesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda, normalleşme öncesindeki tedbirler ve kısıtlamalar hayatımıza tekrardan girmişti.

Kısıtlamala kapsamında kalabalık toplulukların oluşmaması için özellikle eğlence mekanları kapatılmış ve bu kapsamda denetimler sıklaştırılmıştı.

Mekakent İstanbul'da da polis ekipleri kısıtlamaların uygulandığı saatler arasında denetimleri sıklaştıran ekipler, Şişli'de bir gece eğlence mekanında parti ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler eğlence mekanında kısıtlama saatlerinde baskın yaptı ve Afrika uyruklu kişilerin içeride parti düzenlediğini belirledi.

Maske ve sosyal mesafe kuralının olmadığı partide tespit edilen tüm kişilere kısıtlama ihlali ve maske- mesafe kuralı ihlalinden idari para cezası kesti.

AYNI MEKANA 6 KEZ BASKIN YAPILMIŞ

Koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor. Diğer yandan pandemi süreci boyunca polislerin aynı mekana tam 6 kez baskın yaptığı belirlendi.