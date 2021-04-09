İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Polis haftası mesajları ve sözleri 2021

Polis Haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. yakınları ya da çevresinde polis olan vatandaşlar Polis Haftasını kutlamak için özel mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Polis yakınlarının polis Haftasını kutlamak istemektedirler. Bu haberimizde polis Haftasını kutlamak için özel mesajlar ve sözleri sizler için derledik . İşte Polis Haftası ile ilgili özel mesajlar...

09 Nisan 2021 Cuma 19:11
Polis haftası mesajları ve sözleri 2021
Takip Et:

Ülkemiz ve güvenliğimiz için çok önemli olan Türk Polis Teşkilatı mensupları 2021 yılı kuruluşun 176. Yılı ve bu amaçla Polis Haftası kutlanmış olacak. Polis haftası ise her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanmaktadır.

Polis haftasına özel mesajlar

Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 176. Yaşı kutlu olsun.

  • Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 176. yaşında.

* Milletimizin güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan Polis Teşkilatı’mızın 176. yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı tebrik ediyorum. Vatanı uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

  • Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı kutlu olsun. Başta hendeklerde ve 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekatta şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum.

* Dosta güven, düşmana korku veren Türk Polis Teşkilatı. Daha nice 176 yıllara inşallah..

  • Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum

* Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

  • Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 174. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum

* Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum

  • Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

* Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum

  • Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim

* Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum

  • Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

* Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

  • Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

* Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174. yılı kutlu olsun!

  • Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

* Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

  • Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Polis HaftasıTürk Polis Teşkilatı 176.yılPolis Haftası Ne Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
Günlük burç yorumları; 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Ücretsiz patates-soğan yardımından nasıl faydalanılır? Ücretsiz patates soğan yardımı kimlere yapılacak?
Ücretsiz patates-soğan yardımından nasıl faydalanılır? Ücretsiz patates soğan yardımı kimlere yapılacak?
2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları
2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları
ŞOK marketleri 14 Nisan 2021 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK marketleri 14 Nisan 2021 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

Popüler Haberler

Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
Polis haftası mesajları ve sözleri 2021
Kırmızı Oda Galip karakterini kim canlandırıyor? Celil Nalçakan kimdir?
25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe kimdir?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Emeklilere Ramazan Bayramı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
TRT1 Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Yeni esnaf vergi levhası üzerinden kredi alabilir mi, nasıl kredi alır?
Şelemzar nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Şelemzar şehri haritadaki yeri
Ücretsiz patates-soğan yardımından nasıl faydalanılır? Ücretsiz patates soğan yardımı kimlere yapılacak?
2021 Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı başvuru yapma şartları
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.