Polis Haftası 2021 ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir?

Her sene yılın belli tarihlerinde kutlanan Polis Haftası, bu yıl kuruluşunun 176. yıl dönümünü 10 Nisan’da kutlayacak. İl defa 1845 yılında İstanbul’da kurulan Türk Polis Teşkilatı, ülke güvenliğini ve huzurunu sağlamak için çalışan binlerce polis memuruna sahip.

Polis Haftası nedir?

Türk Polis Teşkilatı 10 Nisan 1845’de İstanbul’da kurulmuştur. Bu teşkilat, 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenen ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. Türk Polis Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı’na bağlı genel müdürlüktür. Bu yapı, merkezde Daire Başkanlıkları iken taşrada ise İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri seklinde örgütlenmiştir.

Bu yapı kurulduğu günden bu yana ülke güvenliği, halk huzuru, düzen ve nizam için görev yapmaktadır. Türk Polis Teşkilatı’nda gece gündüz çalışan ve düzen için mücadele eden binlerce, on binlerce polis memuru vardır. Teşkilatın kurulduğu gün olan 10 Nisan ise her yıl Polis Haftası olarak kutlanmaktadır.

Polis Haftası mesajları

10 Nisan, "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, eIini, koIunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitIer var. PoIis haftasında tüm poIisIerimizi sevgi ve saygıyIa seIamIıyoruz.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

ÜIkesi güvende oIsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanIarımız poIis haftanız kutIu oIsun...

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun...

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız, belasız görevler ve nöbetler dilerim. Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.