Polis gördüğü manzara karşısında şok oldu! Önce duvarı sonra yasakları deldiler

Çorlu'da Kemalettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallede bulunan bir araç kiralama ofisine sürekli olarak insanların girip çıkması ve girenlerin uzun süre içeri kalmasından şüphelenen mahallelinin ihbarı ile polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Yapılan baskında işyerinin dükkânın duvarının kırıldığı ve yan tarafta bulunan bir balıkçı dükkânına geçiş sağlandığı belirlendi. Kırık duvardan yan tarafa geçen polis ekipleri gördükleri manzaralar karşısında gözlerine inanamadı. Balıkçı dükkanının üst katına da merdivenle bir geçiş açıldığını belirleyen polis, balıkçının üst katının kıraathane olarak düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin yapılan bu alanda oyun oynadığını gördü.

Kıraathaneye çevrilen alanda oyun oynayan kişiler suçüstü yakalandı. Ayrıca ayarlanan alanda lavabo arkasına gizlenmiş bir de geçiş buldu. Geçiş ile yandaki iş yerine geçiş sağlanıyordu. Yapılan geçişin kaçış amaçlı tasarlandığı belirlendi.

Olay sırasında polislerden kaçmak isteyen 30 yaşındaki N.G. adlı bir kişi yaklaşık 3,5 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.

Yapılan baskında alınan yasaklara uymayarak oyun oynayan kişilere ve iş yeri sahibine korona-virüs salgını nedeniyle uygulanan kurallarına uymamak suçundan toplamda 37 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.