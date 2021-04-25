Polis 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ceza yedi

Korona-virüs salgını sonrasında bir süredir tüm ülkede uygulamaya sokulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce’de yapılan denetimler kentin dört bir yanında devam ediyor. Polis ekiplerinin iftar sonrasında devam ettikleri denetimlerinde kısıtlamayı ihlal eden kişiler ve araç sürücülerinin de trafik kurallarına uyup uymadıklarıedilirken araçlar durdurularak kurallara uymayanların tespiti gerçekleştiriliyor. Denetimlerde Hürriyet Bulvarı üzerinde iftar sonrasında yapılan uygulama çerçevesinde durdurulmaya çalışılan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç sürücüsü kaçmaya çalışırken ara sokaklarda durduruldu. Durdurulan aracın yapılan kontrollerinde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüyei işlem uygulanırken sürücünün ehliyetine el konuldu. Öte yandan toplamda 5 bin 879 lira para cezası kesildi.