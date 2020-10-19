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Polis camı kırıp hayat kurtardı

Adana’da bir genç uyuşturucu alıp kendinden geçtiği araç içerisinde kilitli kalınca yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler araç camını kırarak gence ulaştı. Uyuşturucudan dolayı kendinden hastaneye yetiştirildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 17:03
Polis camı kırıp hayat kurtardı
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Edilinen bilgilere göre Adana Seyhan İlçesi Akkapı mahallesinde sokakta çalışır halde bulunan bir aracın n ara sokakta trafiği engellemesi ve uzun süre hareket etmemesi sonucu yolun açılması amacıyla basılan konalardan araçlarından inen sürücüler park halinde bulunan aracın içerisinde baygın halde kendinden geçmiş elinde silah olan bir kişi görünce hemen polise haber verdiler.

Cama defalarca vurulduğu halde baygın haldeki kişinin uyandırılamaması üzerine hap aldığı tahmin edilen şahıs için aranan polis ekipleri olay yerine vardıklarında kişinin uyanmaması sonucu aracın arka camını levye ile kırarak baygın halde yatan kişiyi araçtan çıkardılar.


Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile uyanmayan genç hemen hastaneye kaldırıldı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri silahın Mustafa K. adlı şahsa ait olduğunu tespit ettiler. Otomobil polis karakoluna götürülürken hastaneye kaldırılan Mustafa K. adlı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 19.10.2020 17:03
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Anahtar Kelimeler:
AdanaBaygın Halde Bulunan Adam
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