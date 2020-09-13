Polatlı'da 17:30'a kadar su olmayacak! Su kesintisi açıklaması ABB'den geldi!

Geçtiğimiz gün Ankara’nın Polatlı bölgesinde oluşan toz bulutları insanları korkutmuştu. Bu olayın gerçekleşmesinin ardından bölgede hayat normale dönerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı geldi.
- Şentepe,
- Esentepe,
- Gülveren,
- Yeni,
- İstiklal,
- Cumhuriyet,
- Kurtuluş,
- Zafer,
- Gazi,
- Mehmet Akif,
- Çamlıca,
- Fatih
- Şehitlik
Bu mahallelerde yaşanacak kesinti en fazla akşam 17:30 saatine kadar sürecek. Bölgedeki kesinti ise 09:30 sıralarında baş gösterdi.
Son Güncelleme: 13.09.2020 16:54