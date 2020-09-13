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Polatlı'da 17:30'a kadar su olmayacak! Su kesintisi açıklaması ABB'den geldi!

Ankara'nın Polatlı bölgesinde su kesintisi yaşanacak. Akşam saatlerine kadar sürecek su kesintisi hakkında açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı'da ikamet eden kişilere uyarılarda bulundu.

13 Eylül 2020 Pazar 16:54
Polatlı'da 17:30'a kadar su olmayacak! Su kesintisi açıklaması ABB'den geldi!
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Geçtiğimiz gün Ankara’nın Polatlı bölgesinde oluşan toz bulutları insanları korkutmuştu. Bu olayın gerçekleşmesinin ardından bölgede hayat normale dönerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı geldi.


13 Eylül 2020 saat 17:30’a kadar bölgede su kesintisi yaşanabileceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklama ile bölge sakinlerinin duruma göre hareket etmeleri gerektiğini istedi. Su kesintisinin sebebini de açıklayan Belediye, bölgede yaşanan bir elektrik kesintisinin su kesintisine sebep olacağını aktardı. Kesintiden etkilenecek mahalleler ise şu şekilde:

  • Şentepe,
  • Esentepe,
  • Gülveren,
  • Yeni,
  • İstiklal,
  • Cumhuriyet,
  • Kurtuluş,
  • Zafer,
  • Gazi,
  • Mehmet Akif,
  • Çamlıca,
  • Fatih
  • Şehitlik

Bu mahallelerde yaşanacak kesinti en fazla akşam 17:30 saatine kadar sürecek. Bölgedeki kesinti ise 09:30 sıralarında baş gösterdi.



Son Güncelleme: 13.09.2020 16:54
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Anahtar Kelimeler:
Su KesintisiAnkaraPolatlı
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