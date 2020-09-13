Polatlı'da 17:30'a kadar su olmayacak! Su kesintisi açıklaması ABB'den geldi!

Geçtiğimiz gün Ankara’nın Polatlı bölgesinde oluşan toz bulutları insanları korkutmuştu. Bu olayın gerçekleşmesinin ardından bölgede hayat normale dönerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı geldi.

Şentepe,

Esentepe,

Gülveren,

Yeni,

İstiklal,

Cumhuriyet,

Kurtuluş,

Zafer,

Gazi,

Mehmet Akif,

Çamlıca,

Fatih

Şehitlik

13 Eylül 2020 saat 17:30’a kadar bölgede su kesintisi yaşanabileceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklama ile bölge sakinlerinin duruma göre hareket etmeleri gerektiğini istedi. Su kesintisinin sebebini de açıklayan Belediye, bölgede yaşanan bir elektrik kesintisinin su kesintisine sebep olacağını aktardı. Kesintiden etkilenecek mahalleler ise şu şekilde:

Bu mahallelerde yaşanacak kesinti en fazla akşam 17:30 saatine kadar sürecek. Bölgedeki kesinti ise 09:30 sıralarında baş gösterdi.