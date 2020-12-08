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Playstation 5 siparişi verdiler kargodan 5 kg bulgur çıktı!

İnternet üzerinden Playstation 5 almak isteyen kişiler beklemedikleri şeylerle karşılaştılar. Playstation 5 için Amazon sitesini kullanan kişiler gelen kargoyla beraber neye uğradıklarını şaşırdılar. Sosyal medya üzerinden şikayette bulunan kişiler gündem oldu.

08 Aralık 2020 Salı 18:28
Playstation 5 siparişi verdiler kargodan 5 kg bulgur çıktı!
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Playstation 5 istemişti ancak 5 KG bulgur geldi. Bu olay İngiltere’de yaşandı. Söylenene göre PS 5 sipariş eden bir müşteri evine gelen kargonun içerisinde beklemediği bir şeyle karşılaştı. Olayın odağında olan isim ise Amazon oldu. Kutunun içindekini görmek isteyen müşteri kargoyu açınca şok oldu. Kargonun içinden 5 kilogramlık bulgur çıktı. Bu durumsa sosyal medya da gündem oldu. Kutudan pirinç çıktığını söyleyen kadına en çok ilgi gösterenlerse Türkler oldu. Türkler kutunun içindekinin pirinç olmadığını bulgur olduğunu belirttiler.

Playstation 5 piyasada yerini almasıyla birlikte çoğu kişi almak için intenetten sipariş vermeye başladı. İntenet üzerinden sipariş veren kişilerin kargosunun içinden PS 5 haricinde türlü şeyler yaşandı. Amazon sitesinden alışveriş yapan bu kişiler mağduriyetlerini göstermek için sosyal medya üzerinde tepki vermeye başladı.

Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı ise Amazon sitesinden sipariş ettiği kutunun içinde kedi mamasının çıktığını belirtti.

Yine başka birisi ise kargosunun içinden bulgur çıktığını belirterek mağduriyetini dile getirdi. Bu paylaşımın altına ise bazı Türkler onun bulgur olmadığını Pirinç olduğunu söyledi.

 
 


Son Güncelleme: 08.12.2020 18:28
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Anahtar Kelimeler:
PlayStationBulgurAmazon
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