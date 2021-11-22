Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğiyle ilgili merak edilenler

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğinde ilerlemek isteyen kişilere daha detaylı bilgi sunmak amacıyla Plastik Profil Üretim Operatörü'nün çalışma alanı nedir, ne kadar maaaş alır gibi merak edilen konulara açıklık getirelim. Plastik Profil Üretim Operatörü, işle ilgili gerekli tedbirleri alıyor ve ekstrüzyon işlemini kullanarak plastik profil üretimini gerçekleştiriyor.

Plastik Profil Üretim Operatörü'nün aylık ortalama kazancı 3 bin 260 TL kabul ediliyor. Aylık en düşük Plastik Profil Üretim Operatörü maaşı 2 bin 286 TL asgari ücrete denk gelirken en yüksek 3 bin 990 TL aylık kazanç elde edilebiliyor.

Plastik Profil Üretim Operatörü (EKstrüzyon) olarak çalışabilmek için kişide öncelikle en az ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor.

Plastik Profil Üretim Operatörü, üretim aşamasında güvenlik ve kaliteye uygun şekilde çaklışmalarını yürütmeye özen göstermesi gerekiyor. Ayrıca üretim aşamasının ardından onun ayarlamaları, bakım ve onarımını da yapması gerekiyor.