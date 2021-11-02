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Plastik kaynakçı maaşı ne kadar? Plastik kaynakçı ne iş yapar?

Plastik ürünleri kesen, kaynak için hazır hale getiren ve ürünün kaynak işlemini yapan kişiye plastik kaynakçı adı verilir. Peki plastik kaynakçı maaşı ne kadar? Plastik kaynakçı ne iş yapar? Yanıtları haberimizde...

02 Kasım 2021 Salı 11:03
Plastik kaynakçı maaşı ne kadar? Plastik kaynakçı ne iş yapar?
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Plastik ürünleri kesen, kaynak için hazır hale getiren ve ürünün kaynak işlemini yapan kişiye plastik kaynakçı adı verilir.  Türkiye’de iş arayan kişilerin merak ettiği mesleklerden birisi olan plastik kaynakçısının 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı gündemde yer almaya devam ediyor. Peki plastik kaynakçısı maaşı ne kadar? Plastik kaynakçısı ne iş yapar?

Plastik Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de plastik kaynakçısı olarak çalışan bir kişi aylık ortalama 4.550 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük plastik kaynakçı maaşı 2.826 TL, en yüksek plastik kaynakçı maaşı 6.780 TL’dir. Plastik kaynakçılarının maaşı çalıştıkları şirkete göre değişiklik göstermektedir.

Plastik Kaynakçı Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olan kişilerin yapabildiği plastik kaynakçı mesleğinin bazı görevleri bulunmaktadır. İşte plastik kaynakçısının görevleri:

- Parçaları kaynağa hazırlamak,

- Kaynak için gerekli ekipmanları hazırlamak,

- Plastik malzemeyi düzgün kesmek,

- Parçaları kaynağa hazırlamak,

- Pozisyoner kullanmak,

- Kaynak ekipmanını kullanmak,

- Sökme, takma, sıkma işlemlerini yapmak,

- Kaynama ve bekleme süresini tutmak,

- Kaynak yaparken hataları belirleyerek önlemek ve düzeltmek,

- Yapılmış kaynak üzerindeki hataları düzeltmek,

- Kaynak prosesini izlemek

Plastik kaynakçısının görevleri yukarıda belirtildiği gibidir. Bu meslekte çalışmak isteyen kişiler hali hazırda İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan plastik kaynakçı iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler.

 


Son Güncelleme: 02.11.2021 11:03
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Plastik Kaynakçı MaaşıPlastik KaynakçıIşkur
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