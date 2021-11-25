Plastik kalite kontrolcü ne demektir? Plastik kalite kontrolcü olarak çalışan kişinin görev tanımı nedir ve ne iş yapar? Plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişi ne kadar maaş alıyor? Plastik kalite kontrolcü olarak görev yapmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor? Plastik kalite kontrolcü olmak için hangi belgelere sahip olmak gerekir? Sorularının oldukça merak uyandırdığı ve araştırma konusu olduğu şu günlerde siz değerli okuyucularımız adına bu merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık ve detaylarını haberimize konu edindik. İşte detaylar..

Plastik kalite kontrolcü ne demek?

Plastik kalite kontrolcü; plastik üretim bölümüne gelen malzemelerin belirlenmiş olan ölçülere uygun olup olmadığını ya da üretimin kalite standartları çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etme bilgi ve becerisine sahip olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Plastik kalite kontrolcü ne kadar maaş alıyor?

Plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama olarak almış olduğu maaş miktarı 3.380 TL ‘dir. Ayrıca plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişinin aylık almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ‘dir ve plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 4.450 TL ‘dir.

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Plastik kalite kontrolcü olarak çalışmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor?

Plastik kalite kontrolcü ne iş yapmaktadır?

Plastik kalite kontrolcü olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi ortaöğretim, lise ve dengidir.

Plastik kalite kontrolcü; bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak ilk öncelikle işçi sağlığı sonrasında ise iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gereklerine en uygun olacak bir şekilde;

İş planı ile iş organizasyonunu yapmak

Firmalar tarafından gönderilen malzemelerin standartlara uygun bir şekilde kontrol işlemlerini yaparak hatalı olan malzemelerin ayırımını yapmak

Süreç kalite kontrol talimatına göre süreç kalite kontrolleri yani ara kontrollerini yapmak

Ara kontrol işlemlerinde enjeksiyondan çıkan malzemelerin ölçü, renk cihazı ve renk vb. olan kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirmek

İmalatı yapılmış olan ürünlerin son kontrol işlemlerini yapmak

Bitmiş halde olan ürün koliye konulmadan önce ki ürünü önek ürün ile birlikte ve resim ile karşılaştırmasını yapmak

Uygun olan şartlar sağlanmış ise çıkış kalite kontrol işlemini tamamlamak ve benzer olan görev ile işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak ile mükellef ve sorumludur.

Plastik kalite kontrolcü hangi meslek ana grubu içinde yer alır?

Plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişi ‘’ sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek ana grubu içinde yer almaktadır.

Plastik kalite kontrolcü hangi meslek alt ana grubu içinde yer almaktadır?

Plastik kalite kontrolcü olarak hizmet veren bir kişi ‘’ gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek alt ana grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Plastik kalite kontrolcü hangi meslek grubuna dahil edilmiştir?

Plastik kalite kontrolcü olarak görevde bulunan bir kişi ‘’ diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek grubu içine dahil edilmektedir.

Plastik kalite kontrolcü hangi meslek birim grubu içinde yer almaktadır?

Plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişi ‘’ ürün sınıflandırıcıları ve test edicileri ( gıda ve içecekler hariç ) ‘’ meslek birim grubu içinde yer almaktadır.

Plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişinin yer aldığı meslek kodu nedir?

Plastik kalite kontrolcü olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 7543.34 saylı meslek kodu ile nitelendirilmektedir.